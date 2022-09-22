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影/物超所值 洛縣消費者熱衷開盲盒買一元二手衣

記者張宏/洛杉磯即時報導
每個人都盡可能多的，毫不猶豫的抓住一大把衣服，因為每一件不管是什麼，都只要一元錢。（記者張宏╱攝影）
每個人都盡可能多的，毫不猶豫的抓住一大把衣服，因為每一件不管是什麼，都只要一元錢。（記者張宏╱攝影）

是經濟變差，還是民眾變節儉了？通貨膨脹讓一元購和二手物品的熱潮悄然興起，人們在服飾類這些非必要商品上更加精打細算，甚至一些華人打破不穿二手衣的習慣，開始轉向價格更為低廉的二手衣。

影音來源：記者張宏

洛杉磯北La Brea道800號街區的一家二手店，多年來都會在每個周日開啟一元購的二手衣採購狂潮， 來自四面八方的人們每個周日聚集在這裡，憑藉各自的眼光和知識選購心儀的二手衣服。不管是皮夾克還是外套，統統只要一元錢。

購物地點是露天的，就在這家店的停車場，每個周日早上10點風雨無阻開放。最開始看到的景象是地上整齊排列，宛如墨西哥捲餅一樣的「衣服盲盒」，每個盲盒裡面包裹著100磅左右的舊衣服，工作人員會每間隔一段時間，通常是15分鐘左右，打開一個盲盒。在打開那一瞬間是最讓顧客腎上腺素爆棚的時刻，大家本著先到先得的原則。每個人都盡可能多的，毫不猶豫的抓住一大把衣服，因為每一件不管是什麼，都只要一元錢。

現場聚集的人有男女老幼也有華人面孔，家住在洛杉磯的華人Tim表示，他喜歡這裡的氛圍，與其說是購物不如說是體驗那種購物的激情。因為大家拼的是手氣和眼光，有的人經常來這裡，能精準的通過服裝的質地、標籤和縫合來確定服裝的年代。運氣好能買到很棒的皮夾克和褪色完美的牛仔褲，而這些在其他地方至少需要幾十元甚至上百元。

他說，現在通貨膨脹急劇攀升，衣服變得越來越貴，以前他很排斥二手衣服，覺得是別人穿過的不乾淨，現在覺得二手衣服也有很多不管材質還是剪裁，都遠超過現在的一些新衣服。當然價格是王道，即使買十件也不過是一份便當的錢。

人們還湧入各種「搬遷物或遺物」（Estate Sale）和樣品衣銷售（Sample Sales），選購物美價廉的衣服。華人丁小姐時常買二手衣服，她說，以前穿二手衣是貧窮的象徵，現在二手衣成為時髦和個性。她喜歡選擇面料好的二手衣，比如絲綢和皮革，運氣好會買到一些名牌，及沒有剪吊牌的新衣服，價格幾元到幾十元不等。因為都是別人穿過的衣服，她通常會消毒清洗後再穿。

比原價便宜半折以上的樣品衣銷售，也讓華人趨之若鶩，華人馬小姐日前去Reiss的樣品衣銷售，花了800元買足四季的衣服。她說，800元原價只能買兩三件，但是她買了八九件，有風衣、襯衫、裙子等，很有成就感，可說是經濟不景氣下不委屈自己的省錢策略。

比原價便宜半折以上的樣品衣銷售也讓華人趨之若鶩。（記者張宏╱攝影）
比原價便宜半折以上的樣品衣銷售也讓華人趨之若鶩。（記者張宏╱攝影）
來自四面八方的人們像相聚在教堂一樣，每個周日聚集在這裡，憑藉各自的眼光和知識選購...
來自四面八方的人們像相聚在教堂一樣，每個周日聚集在這裡，憑藉各自的眼光和知識選購心水的二手衣服。。（記者張宏╱攝影）
現場聚集的人有男女老幼也有華人面孔。（記者張宏╱攝影）
現場聚集的人有男女老幼也有華人面孔。（記者張宏╱攝影）
地上整齊排列，宛如墨西哥捲餅一樣的「衣服盲盒」。（記者張宏／攝影）
地上整齊排列，宛如墨西哥捲餅一樣的「衣服盲盒」。（記者張宏／攝影）

華人 洛杉磯 通貨膨脹

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