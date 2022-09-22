洛縣「建材裝修大展」熱鬧登場 專家主講ADU加建

講座現場座無虛席。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯 世界日報與美國華人 建築公會攜手舉辦的第四屆「建材裝修大展」，22日起在洛杉磯縣阿罕布拉市Almansor Court登場，為期兩天。首日首場講座由GoGo Realtors負責人、房地產專家鄭德倫，帶來關於ADU建造的解讀。

鄭德倫表示，建造ADU是後院土地較大的住宅最為經濟實惠的開發選項之一，投入少回報大。通常來說，ADU需要5萬自備款，其他可以申请貸款，而每月租金平均可以增加3000到5000元，是一項不錯的投資 。總體來說，一棟ADU從開始到完成，約耗時一年，經費在15萬~25萬。

建造ADU的步驟分別是：首要要聘請鑑定公司丈量土地界線，並計算出ADU可以建築之最大面積；目前市場上收費在2000元至5000元不等，工作時長約在兩周。之後是由建築師規劃ADU建築結構圖，並送交城市審批；目前收費約在8000元至1萬元間，從畫圖到城市核批時間約四個月。最後一步是由工程營造公司根據城市核准的設計圖進行價格評估；目前坊間收費約在200~250元/呎，工程期約在六至九個月。

民眾需要避坑的是，有些商家報價會低於市場價，但之後可能會不繼增加實際花費費用成本，因此最好相信專業和品牌。鄭德倫建議，有需要的民眾可以前往www.HappyADU. com進行諮詢，專業的測量師會根據房屋實際情況給出專業建議。

對於許多華人民眾感興趣的房地產投資，鄭德倫表示，拍賣屋市場潛力巨大，以橙縣布瑞亞市（Brea）地區一棟山景豪宅為例，市場價250萬，拍賣價僅130萬就可以買下。此外，自新冠危機以來，豪宅價格和銷售量不斷下跌，現在也是華人投資者進入豪宅市場的好時機。

「建材裝修大展」除有專題講座，立馬用得著的各種建材、市場資訊、建築法規等等，應有盡有。Almansor Court地址：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA ，現場免費停車、無需報名、免費入場觀展，時間是上午10時至下午5時。