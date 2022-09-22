飛往洛杉磯飛機乘客毆打空服員被捕

美國航空（AA）377航班上，21日從墨西哥飛往洛杉磯航班途中， 發生乘客毆打空服員事件。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，美國航空（AA）377航班上，21日從墨西哥 飛往洛杉磯航班途中， 發生乘客毆打空服員事件。

據悉，該航班從聖盧卡斯角（Cabo San Lucas）國際機場起飛後，預定降落在洛杉磯國際機場 。根據空中監控影片顯示，乘客在走道中，用拳頭毆打一名空服員後腦勺。

在一段發布於社交媒體30秒的影片顯示，該名空姐似乎在乘客轉身之前與其交談。嫌犯隨後走向空服員，對其拳打腳踢。身旁乘客表情均感震驚。

機上一名乘客告訴目擊者新聞（Eyewitness News），該名空服員似乎沒有嚴重受傷，飛機上也無其他乘客受傷。另一名目擊者凱文（Kevin）補充，嫌犯被其他乘客攔住，雙手被限制。

凱文說，在襲擊之前，嫌犯開始低聲說話，稱「飛機上有十名殺手。」

凱文說，「大約在那時候，一名女空服員聽到這消息，將他推回到位子上。嫌犯在椅子上坐了一下，然後男空服員來到嫌犯座位上與他交談。影片中你們看到的他頭部被打的部分，是他轉身準備回到飛機前端，然後那傢伙跳起來打了他。」

飛機落地洛杉磯國際機場時，該名乘客被執法部門逮捕。

美國航空公司在聲明中表示，對機組人員施暴的行為不可容忍。他們將與執法部門合作調查。