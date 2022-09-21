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洛縣「小台北」車子暴衝民宅 兩輛骨董車全毀

記者張庭瑜／蒙特利公園市即時報導
屋主老車全毀。（記者張庭瑜／攝影）
屋主老車全毀。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park ）周二（20日）下午，一名女司機突然暴衝至民宅，導致女屋主兩輛汽車全毀，皮膚多處遭玻璃扎傷。

視頻來源：記者張庭瑜

20日下午2時40分左右，一輛汽車突然暴衝至橙街（Orange Avenue）和穆尼街 （Mooney Drive）交接處的民宅，導致車內兩名人員有一人困在車內。而女屋主也被車輛衝擊震碎的汽車玻璃扎傷，包括頭皮、眼睛及上半身皮膚等多處皆有玻璃碎片。隨後被緊急送往醫院就醫。

女屋主帕拉達（Katty Parada）表示，事發當時，她正在院內清理車輛，突然之間聽到很大聲響，然後該車就撞進院子。她的稚子在聽到聲響後，也第一時間衝出屋外關心她。

事後帕拉達在兒子的驚恐中才發現自己多處扎傷，包括嘴巴、肩膀、眼睛等多處器官。視力也一定程度的受到影響，直至現在看人事物，還是有點模糊。

帕拉達表示，在跟警察溝通後， 還是沒能瞭解具體導致車禍的原因，她只知道肇事者當時以非常快的速度衝下山坡。但她也慶幸事發不久前，她才剛接完孩子回家。她很高興孩子跟她都安全，無性命危險。也希望該名女司機能平安無事。

目前警方仍在調查事發原因，具體車禍原因尚不清楚。

汽車 車禍 警察

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