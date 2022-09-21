UCLA明星籃球員希爾在中美洲失蹤 家人證實死亡

UCLA明星球員希爾去世，讓不少粉絲十分心碎。（abc7截圖）

前洛杉磯加州大學 （UCLA ）前鋒籃球員希爾（Jalen Hill ）在哥斯大黎加（Costa Rica）旅程失蹤，家人於20日證實他身亡，享年 22 歲。

據悉，希爾在前往哥斯大黎加旅行後，就處於失聯狀態。其家人20日在 Instagram 貼文中發表聲明，證實希爾失縱後身亡。聲明中指出，他們知道希爾對許多人的生命都是不可或缺的一角，但希望大家能給家屬們一點時間度過這段難熬的時光，及私人空間來消化悲傷，也請大家為他們繼續祈福代禱。

希爾的高中主教練吉爾斯（Josh Giles）也證實這一消息。

UCLA籃球主教練克羅寧（Mick Cronin ）表示，希爾去世的消息令人心碎，他曾是一個笑容燦爛、古道熱腸的年輕人。很難相信他會英年早逝。球隊成員會為他的家人祈福代禱。

希爾 2017 年從百年高中（Centennial High School）畢業時，已在知名大學體育網「247Sports」中獲得四星評價的明星球員。並在高中畢業前兩年加入UCLA球隊。

身高 6 呎 10吋（208公分）的希爾在效力UCLA球隊期間，共打了 77 場比賽，首發 40 場，場均6.5 分，及6.4 個籃板。

他在 2021 年 1 月 30 日對陣俄勒岡州立大學（Oregon State University ）球賽中失利，11分鐘都未能得分。此後一週，希爾皆因個人因素，未在參與任何球賽。

據洛杉磯時報報導，希爾的家人僅發布希爾去世，詳細細節並無公布。