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新款蘋果手機剛開賣 南加商家被打砸搶 視頻全錄

記者邵敏／橙縣即時報導
兩名身穿黑色連帽衫的劫匪在店裡瘋狂實施搶劫蘋果手機。（目擊者視頻截屏）
兩名身穿黑色連帽衫的劫匪在店裡瘋狂實施搶劫蘋果手機。（目擊者視頻截屏）

新款蘋果手機剛開始出售，南加橙縣（Orange County）橙市的一家T-Mobile商店，營業期間就遭遇打砸搶。

視頻來源：目擊者提供／記者邵敏後製

警方證實，這起打砸搶案件發生在9月19日（周一）下午 6 時 15 分左右，劫匪瞄準了位於橙市東查普曼大道（E. Chapman Avenue）3300 街區的一家 T-Mobile 商店。案發在商家營業時間內，劫匪當著顧客和工作人員的面，直奔蘋果手機展示區，公然實施打砸搶，一旁的目擊者用手機拍攝了整個過程。三名嫌疑人至今仍逍遙法外。

橙縣警方表示，案發時兩名嫌疑人在打砸搶期間被攝像機拍到，他們從商店的展示區中撕下設備，公然搶走盡可能多的手機。從視頻中可以看到，兩名身穿黑色連帽衫的劫匪在店裡瘋狂實施搶劫，目擊證人在一旁拍攝，但他們並不在乎，甚至也沒有戴口罩掩飾自己的真面目，

目擊者在一旁拍攝，劫匪並不在乎，甚至沒有戴口罩掩飾真面目。（目擊者視頻截屏）
目擊者在一旁拍攝，劫匪並不在乎，甚至沒有戴口罩掩飾真面目。（目擊者視頻截屏）

被搶商店經理 Jonathan Villasenor指出，案發時劫匪直奔蘋果手機展示區，他們撞倒並損壞了整個展示屏，並從中猛烈撕扯蘋果手機。得手後，劫匪又跑到三星（Samsung）產品展示區，開始對這裡的商品進行搶劫。

橙縣一家T-Mobile商店，9月19日營業期間遭遇打砸搶。（abc7）
橙縣一家T-Mobile商店，9月19日營業期間遭遇打砸搶。（abc7）

Villasenor 估計劫匪總共搶走價值約 4000 元的商品，他表示，這起打砸搶案件發生在營業時間，當時顧客仍在店內購物，目擊者對發生這樣的事感到十分震驚。 Villasenor 同時指出，每當發布新版本的蘋果設備時，類似的盜竊、搶劫行為都很常見。

當局稱，兩名嫌疑人搶劫得手後，隨後逃離現場，並乘坐由第三名男性嫌疑人駕駛的車輛逃跑。

兩名身穿黑色連帽衫的劫匪在店裡瘋狂實施搶劫蘋果手機。（目擊者視頻截屏）
兩名身穿黑色連帽衫的劫匪在店裡瘋狂實施搶劫蘋果手機。（目擊者視頻截屏）

手機 蘋果 橙縣

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