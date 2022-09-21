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駭客攻擊網絡要贖金 洛杉磯學區未回應

記者丁曙／即時報導
洛杉磯聯合學區教育總監卡瓦略（中）巡視教室，維護信息網絡系統正常運作。（Alberto Carvalho臉書）
洛杉磯聯合學區教育總監卡瓦略（中）巡視教室，維護信息網絡系統正常運作。（Alberto Carvalho臉書）

官方20日證實，攻擊洛杉磯聯合學區（LAUSD）網絡的駭客們提出贖金要求，他們可能已經竊取了敏感數據，或者欺騙學區相信他們已經拿到了數據。

洛杉磯學區教育總監卡瓦略（Alberto Carvalho）說，「我們可以確認有人提出贖金要求，但沒有得到回應。」他拒絕進一步透露贖金數額或者攻擊者可能拿到哪些信息。學校網絡系統現已「沒有新的安全漏洞」，正在「增強應用程序和系統」。

學區表示，他們對於員工的社會安全號碼，和其他敏感信息的狀況持樂觀態度。但與學生信息相關的信息則不同，主要是些成績、課程安排、紀律記錄和殘疾狀況等。學區不收集學生和家長的社會安全號碼。

早些時候，總監透露，駭客延長了進入談判的最後期限，但沒有具體提及贖金金額。卡瓦略補充說，學區正在聽取專家和執法部門的建議，包括聯邦調查局和洛杉磯市警察局。

企圖竊取數據是駭客對洛杉磯聯合學區網絡發起攻擊的要素之一，另一個陰謀是企圖癱瘓學區的電腦系統無法登錄瀏覽。

洛杉磯聯合學區此前已發表聲明指出，儘管在勞工節長週末，駭客對信息技術系統發動了勒索軟件攻擊，但學區在周二6日已恢復正常運營。學區有能力確認最關鍵的系統是可行的，因此決定恢復上課和工作。學生信息系統在上學日的前兩個小時內就已備份並運行。此外，學生們被校車安全運送到學校，獲得了營養餐點，並在課堂上繼續學習。

在駭客發動對洛杉磯學區發動網絡攻擊後，教育總監卡瓦略（發言者）在市長、警長等陪同...
在駭客發動對洛杉磯學區發動網絡攻擊後，教育總監卡瓦略（發言者）在市長、警長等陪同下召開新聞發佈會。（Alberto Carvalho臉書）

學區 洛杉磯 駭客

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