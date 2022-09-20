查普曼華生車禍案 死者家屬提告南加大和其華人學生

王棚（左）和爸爸合影。（王棚爸爸提供）

今年4月南加大 幾名學生在帝王縣（Imperial County）沙漠中拍攝電影 作業時，喪生的查普曼大學學生王棚家人對南加大和涉嫌的兩名學生提起過失致死訴訟。

據19日在洛杉磯縣高等法院提起的訴訟，死者王棚是查普曼大學學生，他乘坐的一輛越野車在穿越帝王沙丘遊樂區時發生翻滾後死亡，他的父母聲稱該大學已批准拍攝項目，且知道該團隊將使用越野車並在沙漠中拍攝，認為學校有疏忽之責。

南加大的官員此前曾表示，這些學生們在製作短片時，學校不知道他們使用越野車，且要在距離學校230多英里和三小時以外車程的偏遠沙漠中拍攝，此舉本應獲得學校批准再實施。學校20日在一封電子郵件聲明中說，南加大不對王棚的慘死負責，學校將在法庭上分享學校強大的安全程序和記錄的事實。同時被提告的兩名南加大學生Bianliang Li 和 Ting Su的律師對此未予置評。

根據死亡證明，王棚遺體最終安葬在家鄉成都，死因被列為越野事故造成的頸部鈍傷。王棚的死震驚查普曼大學和南加大的學生社區，年初查普曼大學為王棚舉行追悼會，他的父親也出席了追悼會。

王棚家屬在訴狀中表示，安全應該勝過一切，南加大有責任將製作其電影的人完好無損的歸還給他們的家人。因為南加大對學生電影項目安全性的疏忽，導致王棚死亡。王棚為幫助南加大學生完成電影，在沙丘拍攝時Bianliang Li駕駛的越野車，失去控制滾下沙丘。警方報告稱，坐在車輛後座的王棚一直戴著頭盔，但沒有繫上安全帶，在事故中被彈射出去。但是王棚家人認為王棚是一個經驗豐富的駕駛者，不會犯沒繫安全帶的錯誤。

加州 公路巡警此前曾建議，帝王縣地方檢察官對事故駕駛者Bianliang Li 提出非自願車輛過失殺人罪。但是地方副檢察長Mario Vela20日表示，不會提出指控。他已審查此案，發現嫌疑人沒有任何犯罪行為，這只是一場可怕的事故，不幸導致悲劇，但沒有構成刑事犯罪。