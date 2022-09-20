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專家：洛杉磯芮氏規模7的地震隨時可能發生 現為活躍期

記者邵敏／洛杉磯即時報導
多條斷裂帶嚴重威脅洛杉磯以及周邊地區。（Unsplash.com）
多條斷裂帶嚴重威脅洛杉磯以及周邊地區。（Unsplash.com）

台灣918大地震爆發，引發南加居民對本地地震的再次擔憂，地震專家表示，洛杉磯地區面臨著多條斷裂帶的威脅，超級大地震每天每時每刻都有可能發生；南加州地震研究中心酈永剛教授指出，「在這二三十年內肯定會發生一次芮氏規模7的地震，這是免不了，但我們的中長期地震預報已經非常有經驗，且有多次案例證明預測成功。」

根據美國地質調查局（USGS）分析，加州30年內發生芮氏規模8的超級強震機率為7%；發生芮氏規模7的地震機率，北加州為 68%，南加州為 82%；發生6.7規模的機率，北加州為 93%，南加州為 99%。加州已知斷層數百條，超過70%的人口都住在可能發生強震的斷層週邊30哩內，南加更是分佈著200多條斷層，隨時可能引發芮氏規模5至8的地震。

南加州地震研究中心酈永剛教授解釋說，對於南加州，特別是洛杉磯地區，最大的地震威脅來自於聖安德里斯大斷層（San Andreas Fault），可能因此產生8級或以上的大地震。此斷層約1300公里長，是沿著太平洋板塊和北美洲板塊交界處的水平滑移板塊，這是地球上地層活動最頻繁的區域之一。

酈永剛表示，聖安德里斯大斷層造成的大地震周期是250年，南加州1690年曾發生過一次芮氏規模8的大地震，「但我們現在已經過了250年的周期，至今還沒有發生，這是最讓人擔心的，現在屬於地震活躍期，我們每天每時每刻都在提心吊膽風險最高的8級地震。」

同時，還有一個斷裂帶來的地震威脅就在洛杉磯腳底下，名叫朋地岡（Puente Hills）斷裂帶，靠近華人聚居城市羅蘭岡（Rowland Heights）、哈仙達岡（Hacienda Heights）。酈永剛說，這個地震風險在芮氏規模7左右，因為距離居民區更近，對民眾的殺傷力將會很大，如果發生的話，估計會有2000億元的損失。

南加州還有一條極具殺傷力的斷裂帶，名為東加利福尼亞剪切帶(Eastern California Shear Zone），這是屬於古老的北美版塊和太平洋板塊的碰撞處，2019年7月4日和5日Ridgecrest發生的芮氏規模6.5和7.2強震就位於此斷裂帶上。此外，洛杉磯市中心西側聖費南度谷（San Fernando Valley）的希拉馬德里斷層同樣威脅極大，1994年曾發生芮氏規模6.7北嶺地震（Northridge earthquake）。

由於多條斷裂帶嚴重威脅洛杉磯以及周邊地區，以致專家認為一個芮氏規模7的地震終究會在這二三十年內發生。

酈永剛認為，二三十年內南加肯定會發生一次芮氏規模7的地震。（酈永剛提供）
酈永剛認為，二三十年內南加肯定會發生一次芮氏規模7的地震。（酈永剛提供）
對於洛杉磯地區，最大的地震威脅來自於聖安德里斯大斷層。（USGS）
對於洛杉磯地區，最大的地震威脅來自於聖安德里斯大斷層。（USGS）

地震 加州 南加

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