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新聞分析／華府抗中 美國利益≠台灣利益

台裔天價買下洛縣西野商場　美國四年來最貴的零售交易

記者李雪／即時報導
位於亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita），被華裔買家以5.38億元收購。(本報檔案照)
位於亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita），被華裔買家以5.38億元收購。(本報檔案照)

據地產網站The Real Deal最早獲悉，洛杉磯亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita Shopping Center）的神秘買家是台裔地產投資者張文善（Wen Shan Chang，音譯）。洛杉磯時報最近也確認該消息。

根據向洛杉磯縣提交的公共財產記錄，由Chang管理的實體Riderwood USA公司，上個月以約5.38億元價格購買位於亞凱迪亞的150萬平呎的西野商場。

在出售時，促成這筆交易的地產銀行Eastdil Secured表示，這是自2018年以來在美國進行的最昂貴的零售業交易。

根據網路上可查到的紀錄，張文善通過多個公司在加州和內華達州擁有，或曾經擁有許多商業房地產，且已在此運營20多年。其中不乏一些大筆交易，例如其管理的S.M. Broadway公司，2004年以3160萬元價格出售位於聖塔蒙尼卡的Broadway 520號的一座11.3萬平呎的建築。2007年，由張文善管理的另一家實體，以4100萬元價格出售位於小東京的四棟建築的零售綜合體。

記錄還顯示，張文善管理的另一個實體2019年以2930萬元價格，購買位於韓國城日落廣場2867號的一套62套公寓大樓。通過一家名為L.A. Wilshire的實體，張文善還在拉斯維加斯擁有兩家汽車旅館。另外，張文善也在洛杉磯西湖附近擁有一棟公寓樓。

此外一些紀錄顯示，現年71歲的張文善來自台灣，雖然公司註冊多在蒙羅維亞市，不過住在布瑞普萊（Bradbury），紀錄顯示是1996年買下，現為十居室的一處大宅。此地距離亞凱迪亞市的西野商場也不遠，算是從國際連鎖地產集團回到本地買家手中。

賣家 Unibail-Rodamco-Westfield出售該購物中心，這是該集團剝離和精簡其美國區域購物中心組合的一步。今年3月，URW以 1.5億元價格將伍蘭岡（Woodland Hills）已關閉的一處Promenade購物中心的34畝土地，轉手給了超級碗冠軍洛杉磯公羊隊NFL球隊老闆Stan Kroenke。

亞凱迪亞的西野商場被廣泛認為是Westfield連鎖商場的皇冠上的明珠之一。據地產銀行Eastdil Secured，這處物業其實已出租96%，年銷售額超過每平呎600元。

洛杉磯 亞凱迪亞 加州

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