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偷車竟能變競賽？視頻錄下「偷車男孩」瘋狂作案

記者趙健／洛杉磯即時報導
「偷車男孩」作案現場。（cbs460）
「偷車男孩」作案現場。（cbs460）

偷車竟也能成為一種競賽？近日，在社交平台Tiktok上興起的一項「偷車挑戰」引起洛杉磯縣警局（Los Angeles County Sheriff's Department）的高度關注。19日，洛縣警方發出防盜提醒，同時聲明在過去的幾個月，針對起亞（Kia）和現代（Hyundai）車款的失竊案正處明顯飆升。

影音來源：Tiktok/記者趙健後製

自2021年起，這些自稱「Kia男孩」或「Hyundai男孩」的少年，就開始公開在Tiktok上散佈自己的「偷車教程」，並肆無忌憚的炫耀所謂的偷車「戰績」。他們行竊的目標主要是2011年至2021年期間生產的Kia汽車和2015至2021年期間生產的Hyundai汽車。在這些視頻中，「Kia男孩」或「Hyundai男孩」們只需使用一根USB充電線，就可以發動那些雖然已經上了鎖，但沒有安裝「發動機防盜鎖止系統」（immobilizer system）的車款。

Hyundai汽車美國公司發言人Ira Gabriel在聲明中表示，Hyundai的所有車款都符合聯邦機動車輛安全標準，「但不幸的是，我們的車在社交媒體上成為攻擊的目標。」他還指出，所有2022年11月後生產的Hyundai汽車都將配備發動機防盜鎖止系統。

針對近期飆升的車輛盜竊案，洛縣警方於19日發出警報，提醒車主採用以下措施保護自己的車輛：安裝方向盤鎖定裝置、 安裝電池斷路開關、安裝終止開關（需專業人員進行安裝）、安裝售後汽車報警器（需要專業人員進行安裝）、將所有車上的門窗鎖好、在光線充足的地方停車、將車停在安全的位置（如自家車庫、停車場等）、 安裝 GPS 設備。

據統計，自去年以來，美國許多地方的Kia和Hyundai汽車盜竊案數量成倍增加：在內布拉斯加州奧馬哈市（Omaha），針對Kia和Hyundai的汽車盜竊案，與去年相比增加六倍；在明尼蘇達州的聖保羅（St. Paul），Kia汽車盜竊案與去年相比增加13倍，Hyundai汽車盜竊案增加約六倍。

利用USB充電線盜車。（網絡視頻截圖）
利用USB充電線盜車。（網絡視頻截圖）

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