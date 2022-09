新冠仍是美國最大死因之一　8月每日死亡近400

每日死於新冠的人數仍破百。(截至unsplash)

在全美逐漸學會與新冠病毒共存時,病毒的魔爪卻一點也不鬆懈。儘管死亡人數已逐漸下降,但根據數據顯示,截至8月全美每日仍有平均近400人死於與新冠相關的疾病。其實這個數字已遠低於全國高峰期,在 2021 年 1 月時,全美每天有 3400 人死於新冠相關疾病。

然而目前新冠病毒仍是美國最大的死因之一,儘管政府官員不斷強調疫苗和治療方法的可用性,並表示新冠仍主導民眾的日常生活。在洛杉磯近月死於新冠的人數高於去年同期,如2021年度的5至7月間有近 500 人死亡,今年同期則有高達近800人死亡,其中老年人佔比最高,80歲以上的死亡率相比去年更是高達兩倍。

據加州數據顯示,今年夏天約有一半新冠死亡病例,發生在 80 歲或以上的人群中,近三分之一的人年齡在 65 至 79 歲之間。而根據洛縣的數據,死亡數據中也透露了種族不平等模式。近幾個月來,加州黑人 在任何死亡年齡數據比例都最高。

「美國醫學會雜誌」(The Journal of the American Medical Association,簡稱JAMA)中的最新研究發現,隨著疫苗問世,新冠仍在持續縮短加州平均壽命,受到最大衝擊的主要群體為低收入地區的黑人和拉丁裔。

專家認為,黑人和拉丁裔患者的死亡人數增加與許多因素有關,包括擁擠的住宅環境和接觸人群的工作,迫使他們長期面臨高感染風險。

此外,長期患有糖尿病等慢性病患者,讓他們在確診時更加虛弱。洛縣5 至 7 月期間死於新冠的民眾皆患有至少一種併發症,近一半的人患有三種或多種疾病, 包括高血壓 、心血管疾病、肥胖和其他疾病。

肺部重症監護專家辛哈( Rakesh Sinha) 表示,自己在任職的波莫那谷醫院醫療中心(Pomona Valley Hospital Medical Center)中發現,近期死於新冠的患者大多是老年人,通常他們都患有其他併發症,如心臟病、高血壓、糖尿病、免疫功能低下或曾患癌症。

爾灣加州大學 (UC Irvine)人口健康和疾病預防(population health and disease prevention )副教授諾伊默(Andrew Noymer,)表示,隨著死亡人數不斷減少,新冠病毒也逐漸演化,開始把魔爪伸向患有慢性病患者。

而新冠除了對老年人造成嚴重傷害外,近幾個月來,加州仍有數百名青壯年民眾死於該病毒,其中包括四名未成年人。專家表示,儘管許多人在感染中倖存下來,但 Omicron變體的高傳播率仍推高了死亡人數。

明尼蘇達大學(University of Minnesota)傳染病研究和政策中心(Center for Infectious Disease Research and Policy)主任奧斯特霍爾姆 (Michael T. Osterholm) 表示,每日仍有數百人死亡,只是民眾逐漸忽略掉了這一常態。而對於患有慢性病的群體來說,新冠就像一根點燃的火柴扔進乾柴中,讓慢性病不會導致的毀滅性高溫、大風或低濕度,都能在新冠病毒的影響下變得一發不可收拾。