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影/台灣大地震連中國沿海城市都有震感　等同8顆原子彈

記者邵敏／洛杉磯即時報導
USGS 發布的台灣地震地面振動烈度分佈，震中區烈度MMI達到9度，對建築物造成嚴重破壞。（酈永剛提供）
USGS 發布的台灣地震地面振動烈度分佈，震中區烈度MMI達到9度，對建築物造成嚴重破壞。（酈永剛提供）

台灣台東縣9月18日發生的大地震引發各方關注，南加州地震學專家認為，此次地震釋放的能量相當於八顆廣島原子彈，因為發生在走滑斷層上，屬島內板塊內部地震（intraplate earthquake），因此帶來的破壞性極大，所幸發生地人口密度小，沒有造成太大的人員傷亡。

視頻來源：福州市民提供／記者邵敏後製

台東當地時間18日下午2時多發生芮氏規模6.8強震，美國地質調查局（USGS）將其定義為芮氏規模6.9地震，截至19日凌晨2時，大地震已造成1死142傷，另有數百人受困山上。此次地震被認為是2018年花蓮地震後，對台灣影響最大的一次地震。

南加州地震研究中心酈永剛教授認為，這是沿著台灣中央山脈東側的一條斷層發生的島內地震，同時又是淺層地震，因此威力極大，釋放的能量相當於八顆廣島原子彈。酈永剛解釋說：「淺層地震破壞性極大，如果震中在外海，震深較深，那破壞性就相對小。幸運的是，這次地震發生在花蓮南邊，人口密度小，當地也沒有太多高層建築，因此人員傷亡不大。如果發生在人口大量聚集的地方，那損失將難以估計。」

台灣是歐亞板塊、太平洋板塊，菲律賓海板塊三大板塊交匯之處，板塊之間相互碰撞，每年都在積聚能量，其中菲律賓海板塊與歐亞板塊以大約每年73 毫米的速度向西北方向匯合。酈永剛指出，此次地震就是菲律賓海和歐亞板塊邊界附近的淺層走滑斷層的結果，導致長約50公里、寬約15公里的斷層破裂，「板塊之間積聚的能量需要釋放，因此台灣強震的頻率很高。對台灣來說，20年左右就會發生一次接近7級的大地震。」

發生918大地震的17個小時前，台灣同一地區曾發生 6.5 級地震。根據USGS的數據，截至9月18日晚8時，序列中已發生七次 5.0級以上地震。酈永剛分析說，這次的6.9級地震是主震，72小時內再發生強震的可能性非常小，目前沒有任何跡象表明還會有強震。

此次台灣大地震發生時，中國大陸東南部沿海都有強烈震感，包括廈門、福建、上海等城市。福州一名市民表示，從未在當地感受過如此明顯的震感，接連幾天內發生過多次，晃動時間很長，家中魚缸內的水一直在大幅度波動。酈永剛表示，大地震的輻射導致300-500公里內都會有震感，這個很正常。

此外，對於此次台灣918大地震，美國、日本當時都有海嘯警報，但據悉很快撤銷。

震源機制表明本次強震發生在島內走滑斷層上，是島內板塊內部地震， 造成更大破壞。（...
震源機制表明本次強震發生在島內走滑斷層上，是島內板塊內部地震， 造成更大破壞。（酈永剛提供）
台灣918大地震，花蓮玉裡鎮一棟大樓倒塌。（民眾提供）
台灣918大地震，花蓮玉裡鎮一棟大樓倒塌。（民眾提供）
台灣918大地震，東里車站受損。（民眾提供）
台灣918大地震，東里車站受損。（民眾提供）

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