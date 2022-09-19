不可錯過的南加八個「狗狗友好」沙灘

曬太陽可以幫助狗狗獲取維生素D。（Unsplash.com）

酷暑天氣持續近一個月，喜歡在戶外奔跑但又怕中暑的狗狗們已經憋壞了。眼看熱浪 已經過去，經過精挑細選，本報替主人和狗狗們發掘了一些很棒的場地，快帶上喜愛的裝備，去玩耍吧！

利奧卡里略州立公園北海灘（Leo Carrillo State Park — North Beach），位於洛縣 邊界Pacific Coast Highway（PCH）旁的公園，是一個非常受歡迎的露營目的地，這裡有美麗的沙灘和多條徒步路線可以遊玩。順著PCH的主入口一直往裡開，就可以看見位於海灘邊的停車場。

地址：35000 W. Pacific Coast Highway, Malibu, California 90265。

蘿希的狗海灘（Rosie's Dog Beach），以一只鬥牛犬的名字命名，這隻狗狗的主人當初向市政府伸訴，才得以將這片區域轉化為「狗狗友好」海灘。在海灘上，狗狗們可以踏著四英畝的沙子盡情玩耍。

地址：5000 E. Ocean Blvd., Long Beach , California 90803。

杭廷頓狗海灘（Huntington Dog Beach），位於杭廷頓海灘的北邊，在這裡，大大小小的狗狗在沙灘上玩耍，享受著開心的生活。最棒的是，這裡的狗狗不需要栓繩，可以在海灘上自由奔跑。

值得注意的是，因為停車場的出入口共享一條單行車道，而出口又直接通向高速公路，所以如果沒有在第一時間找到停車位，就很可能會面臨重新開上PCH掉頭的問題。

地址：20211 Huntington Beach Bike Trail , Huntington Beach, California 92648。

瑪瑙街海灘（Agate Street Beach），這裡安靜愜意，留給主人和狗狗更多的私密空間。但要注意，通往海灘的道路位於住宅區內，因此想要在這裡停車非常困難，有時可能需要停在PCH 上。

地址：100 Agate Street, Laguna Beach, California 92651。

阿利索海灘（Aliso Beach ），是淺灘衝浪的勝地，每年夏天會在此舉辦世界著名的Vic West比賽。在淡季期間，狗主人可能會遇見滑板運動員 們在海灘上練習。

地址：31130 S. Pacific Coast Highway, Laguna Beach, California 92652。

Anita Street Beach（安妮塔街海灘），基本上只有當地居民，是適合早上散步放鬆的一個安靜的好去處。這裡停車很困難，這也解釋了人流量較少的原因。停車時可以從安妮塔街的入口往下繼續尋找幾個街區，留意街邊的停車位。

地址：Gaviota Drive and Anita Street, Laguna Beach, California 92651。

藍鳥海灘（Bluebird Beach），這個海灘有足夠的空間供主人和狗狗在海岸線上來回奔跑。海洋就在衝浪和沙灘度假村的前面，因此很可能會遇上酒店的人群。如果在 PCH 上找不到停車位，則可以隨時在瑪瑙街海灘或珍珠街海灘附近的其他海灘接入點之一停車，然後步行過去。

地址：1585 S. Coast Highway, Laguna Beach, California 92651。

布魯克斯街海灘（Brooks Street Beach），是備受衝浪者追捧的海灘，海灘雖然很小，但坐在那裡就可以觀賞衝浪者踏著海浪前行。在這片海灘的入口處配有室外淋浴。在返程之前，可以給狗狗洗洗它們的小爪子。

地址：100 Brooks St., Laguna Beach, California 92651。