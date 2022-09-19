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洛市兩車相撞 嬰兒直接從車內彈飛出來 生命危急

記者邵敏／洛杉磯即時報導
洛杉磯市Arleta地區18日發生嚴重車禍，嬰兒從車中彈飛出來，生命危急。（KTLA）
洛杉磯市Arleta地區18日發生嚴重車禍，嬰兒從車中彈飛出來，生命危急。（KTLA）

洛杉磯市聖費南度谷阿萊塔（Arleta）地區9月18日（周日）發生一起嚴重車禍，一名坐在車內的嬰兒直接從車輛中被彈飛出來，目前生命危急。尚不確定事故發生時，嬰兒是否正確坐在兒童安全座椅上。

這起交通事故導致一名孕婦司機也處於危急狀態，與受傷嬰兒一同正在搶救中。據洛杉磯市警察局發言人 Rich Brunson表示，事故發生在18日晚 8 時 50 分左右，地點位於西特拉貝拉街（West Terra Bella ）13900 街區。

Brunson描述，事發時一輛銀色寶馬（BMW）轎車和一輛黑色豐田凱美瑞 （Toyota Camry），都在特拉貝拉街上向西行駛，當時寶馬車試圖掉頭並被凱美瑞車撞倒。「兩部車相撞導致一名嬰兒直接從寶馬車中被彈射出來，」Brunson說，「那輛車上有一個兒童座椅，但截至目前，我們無法確定孩子是否受到適當的約束。」

據悉事故發生時，孕婦司機被困車內，洛杉磯消防局使用一種叫做「生命之顎」（jaws of life）的液壓救援工具，用來切割汽車並撕開車門，將她從車裡救出來，司機和嬰兒都處於危急狀態下，被送往醫院搶救，嬰兒頭部受傷。

Brunson補充說，留在現場的凱美瑞司機沒有醉酒，據信一直在限速內駕駛。這名司機傷勢情況不明，也沒有進一步細節。一名在現場調查的警官表示，尚不清楚是哪個司機在駕駛過程中出現過錯導致車禍發生。

孕婦司機被困車內，消防局使用「生命之顎」將她救出。（KTLA）
孕婦司機被困車內，消防局使用「生命之顎」將她救出。（KTLA）

洛杉磯 車禍 警察

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