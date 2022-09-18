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洛縣8名碼頭工與色情按摩店業主勾結 騙取健保費

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
八名碼頭工人因涉嫌協助騙保遭起訴。（截至unsplash）
八名碼頭工人因涉嫌協助騙保遭起訴。（截至unsplash）

洛杉磯縣長堤港（Port of Long Beach）八名工人，及一名雇主及其僱員，因涉嫌以其他名目混淆提供性服務，以詐欺健保給付遭起訴。

據悉，除一名碼頭工人外，所有被告皆提交認罪協議。 聖彼渚（San Pedro）居民維多利亞（Sara Victoria）在認罪協議中承認在 2017 至 2021 年期間分別在三處不同地點經營色情按摩，名下店名包括阿拉米達市（ Alameda）的 Back to Life Wellness Center LLC、聖彼渚的Chiroman 健康中心，及威明頓（ Wilmington）的 Waterfront Wellness Center Inc，並以脊椎按摩和針灸治療作為名目開業。

但經營期間不時向碼頭工人提供現金回扣，或為其提供性服務，以換取醫療服務名目的授權向保險公司提交健保給付申請。 並從脫衣舞俱樂部招募女性，通過轉介為其企業的碼頭工人提供性服務。

提控的檢察官表示，碼頭工人通常能通過國際碼頭（International Longshore）和倉庫聯盟（Warehouse Union）獲得太平洋海事協會（Pacific Maritime Association）提供的健康保險，其涵蓋範圍包括脊椎按摩、物理治療等服務，而受惠者皆不需自付費用。

據加州中區（Central District）檢察官辦公室稱，維多利亞已提交逾 210 萬元虛假申報，並從中獲利超過 55 萬元。其中一些虛假申請更是使用碼頭工人家庭成員名字提出。涉嫌的七名碼頭工人、雇主維多利亞等人的認罪協議已於14日提交，預計被告將在未來幾週出庭面臨判決。

截至目前，維多利亞已同意對一項共謀醫療欺詐，和嚴重身份盜竊罪名認罪，將於認罪後面臨長達 12 年的聯邦監獄監禁。其僱員則同意對共謀罪名認罪。四名碼頭工人將承認一項共謀醫療欺詐罪，三名則承認一項與醫療保健有關的盜竊罪。

拒絕認罪的拉姆（Rahm）對於指控則全盤否認及試圖撒謊脫罪，目前其起訴書中被指控一項共謀醫療欺詐罪、兩項醫療欺詐罪和一項向聯邦調查人員作出虛假陳述的罪名。一但罪名成立，他將因醫療欺詐指控面臨最高十年的監禁，並因虛假陳述而面臨最高五年，共15年的監禁。 

健保 保險 檢察官

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