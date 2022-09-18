大熊在洛縣居民區覓食 舔鳥食 曬太陽 憨態可掬

大熊很快就找到圍欄旁邊的垃圾桶。（KTLA）

洛杉磯 縣蒙羅維亞市（Monrovia）日前大熊再次出沒，它不僅在居民家的垃圾桶裡翻找食物，還在車道上曬太陽，甚至還對掛在樹上的鳥食很感興趣，儼然是這個城市的主人，視頻記錄了大熊憨態可掬的整個過程。

9月17日（周六），一隻大膽的熊在蒙羅維亞市的居民區出現，它很快就找到圍欄旁邊的垃圾桶，並熟練地把桶翻到在地，尋找到食物後，索性就坐在地上悠然地享受美食 。

大熊飽餐之後，開始對掛在樹上的蜂鳥餵食器發生濃厚的興趣，只見它身體站立，並用前掌去觸碰餵食器，還用舌頭舔了一下，整個過程憨態可掬，像極了一個頑皮的孩子，或許是將餵食器當作了蜂窩，以為有蜂蜜可以吃。

吃好玩好後，這隻大熊坐在居民區的車道上曬太陽，時不時低頭舔食自己的身體和地上的食物渣，最後它在街上晃悠悠地過馬路離去，整個過程大熊始終旁若無人，將這裡當作自己的家。

不過，除了翻倒垃圾桶外，大熊並沒有造成任何損壞。據相關報導，幾天前在蒙羅維亞市，人們目擊了另一起大熊進入居民區的事件，當時兩隻熊在街道上激烈地扭打，它們緊挨著一輛停靠在路邊的車，幸運的是車輛沒有受到損壞，大熊也很快離去。對於這個城市的居民來說，大熊已是常客。