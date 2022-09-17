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從萬念俱灰到重拾希望 南加華人抗癌接力

記者趙健／洛杉磯即時報導
南加州華人抗癌接力大會活動現場洋溢著生命和希望的喜悅與溫情。（記者趙健/攝影）
南加州華人抗癌接力大會活動現場洋溢著生命和希望的喜悅與溫情。（記者趙健/攝影）

由美國癌症協會南加州華人分會主辦、國際獅子會協辦的南加州華人抗癌接力大會，9月17日在亞凱迪亞社區中心（Arcadia Community Center）舉行，安排多項活動為癌症患者加油打氣及籌款。亞凱迪亞市議員戴守真、副市長鄭博仁出席了本次活動。

此次活動早上9點開始，來自不同社區的華人團體齊聚一堂，共同為「生命接力」。會上，台灣歌手為大家獻唱了優美歌曲，主辦方還為到場的癌症倖存者們準備了蛋糕，整個現場洋溢著生命和希望的喜悅與溫情。同時，在會場四周還設有展台及義賣區域，籌集善款捐贈給美國癌症協會。

美國癌症協會南加州華人分會會長凌生輝說，「自新冠疫情發生以來，我們已經兩年沒有舉辦線下活動了。美國癌症協會收到的捐款較疫情前驟減80%，有幾間辦公室已被迫關掉。」目前，美國癌症協會南加州華人分會每月只能通過線上會議的方式，為癌症患者們提供服務。

會上，有癌症患者分享了自己抗癌的心路歷程——如何從萬念俱灰到重拾希望。其中一位癌症患者表示，自己經歷了常人難以想象的痛苦，但在這個過程中似乎也感受到了生命的真諦，並鼓勵大家「活在當下，唸喜歡的書，吃喜歡的食物，去喜歡的地方，見喜歡的人」。

南加州華人抗癌接力大會為癌症倖存者準備了蛋糕。（記者趙健/攝影）
南加州華人抗癌接力大會為癌症倖存者準備了蛋糕。（記者趙健/攝影）

癌症 華人 加州

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