南加大專盃卡拉OK歌唱賽落幕 東吳校友會團體冠軍

東吳校友會獲得校友組團體獎冠軍。（記者朱敏梓／攝影）

以「高歌震新冠，歡唱滿人間」為主題的2022 年南加州 中國大專院校聯合校友會「第二十八屆大專盃卡拉 OK 歌唱大賽決賽 」，9月17日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，選手們用精彩的表演為本次比賽畫上了圓滿的句號。本次大賽也是自疫情 以來首度復辦，大賽獎金總額１萬元，由Kingston Technology獨家冠名贊助。

經過全天激烈角逐，最終獲獎名單是：社會長青組冠亞季軍(依次為)紀月恆、馮特佳、張西帥；社會青年組冠亞季軍林振瑛、吳小雯和關云嬌；社會雙人組冠亞季軍范莉莉、張西帥，郭素英、劉醇清，程慕延、桂治夏；男子新人組冠亞季軍由劉國磊、谷克朕和官振洋獲得；

女子新人組冠亞季軍由曾翔瑜、劉振西子和柯寧寧獲得；校友雙人組冠亞季軍分別是朱文俊、馬文綺，黃俊萍、林若璇，黃冠傑、李映潔；男子組冠亞季軍分別是黃冠傑、朱文俊和解宗沛以及女子組冠亞季軍賴怡徽、孫育姿和朱明蓮。而校友組團體獎冠軍由東吳校友會獲得。

現場共邀請了12位評委，保證賽制的公平，評委陣容強大，其中不乏知名歌手，例如袁明、馬康豪、張張、張靖宇、溫倩倩等，還有各大音樂賽事的專業評委，包括方碧霞、蔡淑女、張富美等。

決賽現場座無虛席，選手們的歌聲贏得現場觀眾掌聲連連。不僅有選手們的完美呈現，上屆大專盃卡拉 OK 歌唱大賽冠軍以及2019 年男子組冠軍劉正，2019 年女子組冠軍宋皓甯在決賽中都帶來了精彩演出，為比賽助陣。

本屆大專盃校友組比賽共分五小組: 男子組、女子組、男子新人組、女子新人組、雙人組。本屆大專盃社會組比賽共分三小組: 社會長青組、社會青年組、社會雙人組。入圍決賽六位將評出冠、亞、季軍 各一位，其餘為優勝。冠軍每位400元獎金，亞軍300元，優勝50元。除評審評出各個人獎項，産生校友會團體獎外，還將由觀眾投票選出最佳歌唱服裝獎及最佳人氣獎。