我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／威廉哈利率女王孫子女守靈 現場肅靜只聽見他們的腳步聲

不要王冠好不好？「NotMyKing」的英國王室存廢論

南加大專盃卡拉OK歌唱賽落幕 東吳校友會團體冠軍

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
東吳校友會獲得校友組團體獎冠軍。（記者朱敏梓／攝影）
東吳校友會獲得校友組團體獎冠軍。（記者朱敏梓／攝影）

以「高歌震新冠，歡唱滿人間」為主題的2022 年南加州中國大專院校聯合校友會「第二十八屆大專盃卡拉 OK 歌唱大賽決賽 」，9月17日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，選手們用精彩的表演為本次比賽畫上了圓滿的句號。本次大賽也是自疫情以來首度復辦，大賽獎金總額１萬元，由Kingston Technology獨家冠名贊助。

經過全天激烈角逐，最終獲獎名單是：社會長青組冠亞季軍(依次為)紀月恆、馮特佳、張西帥；社會青年組冠亞季軍林振瑛、吳小雯和關云嬌；社會雙人組冠亞季軍范莉莉、張西帥，郭素英、劉醇清，程慕延、桂治夏；男子新人組冠亞季軍由劉國磊、谷克朕和官振洋獲得；

女子新人組冠亞季軍由曾翔瑜、劉振西子和柯寧寧獲得；校友雙人組冠亞季軍分別是朱文俊、馬文綺，黃俊萍、林若璇，黃冠傑、李映潔；男子組冠亞季軍分別是黃冠傑、朱文俊和解宗沛以及女子組冠亞季軍賴怡徽、孫育姿和朱明蓮。而校友組團體獎冠軍由東吳校友會獲得。

現場共邀請了12位評委，保證賽制的公平，評委陣容強大，其中不乏知名歌手，例如袁明、馬康豪、張張、張靖宇、溫倩倩等，還有各大音樂賽事的專業評委，包括方碧霞、蔡淑女、張富美等。

決賽現場座無虛席，選手們的歌聲贏得現場觀眾掌聲連連。不僅有選手們的完美呈現，上屆大專盃卡拉 OK 歌唱大賽冠軍以及2019 年男子組冠軍劉正，2019 年女子組冠軍宋皓甯在決賽中都帶來了精彩演出，為比賽助陣。

本屆大專盃校友組比賽共分五小組: 男子組、女子組、男子新人組、女子新人組、雙人組。本屆大專盃社會組比賽共分三小組: 社會長青組、社會青年組、社會雙人組。入圍決賽六位將評出冠、亞、季軍 各一位，其餘為優勝。冠軍每位400元獎金，亞軍300元，優勝50元。除評審評出各個人獎項，産生校友會團體獎外，還將由觀眾投票選出最佳歌唱服裝獎及最佳人氣獎。

卡拉 OK 歌唱大賽召集人陳鳳桃表示，比賽舉辦28年以來積累了不錯的口碑，這是大家都嚮往的舞台。比賽出來的選手都是很專業和優秀，付出了諸多努力。2022 年南加州中國大專院校聯合校友會陳啟志會長認為，從這裡產生的冠軍很有公信力，12位評審的設置保證了比賽的公平，自己也參加過好幾次比賽，深知競爭的激烈，希望能鼓勵更多熱愛唱歌的校友參與進來。

社會青年組獲獎選手合影（記者朱敏梓／攝影）
社會青年組獲獎選手合影（記者朱敏梓／攝影）
女子組獲獎選手合影（記者朱敏梓／攝影）
女子組獲獎選手合影（記者朱敏梓／攝影）
歌唱大賽評委合影。（記者朱敏梓／攝影）
歌唱大賽評委合影。（記者朱敏梓／攝影）

加州 南加 疫情

上一則

世界晚報／台東強震 水管破裂橋墩錯位老屋倒塌

延伸閱讀

中山大學南加州校友會中秋活動

中山大學南加州校友會中秋活動
逢甲校友會慶祝母校61周年 學弟學妹歡聚

逢甲校友會慶祝母校61周年 學弟學妹歡聚
暨南大學南校友會 聯歡慶中秋

暨南大學南校友會 聯歡慶中秋
南加州南一中和南女中校友會 9／5年會

南加州南一中和南女中校友會 9／5年會
建中南加校友會9/11演唱會 主流巨星來獻唱

建中南加校友會9/11演唱會 主流巨星來獻唱
交大「思源杯」沙灘排球賽 17隊拚搏 史上人數最多

交大「思源杯」沙灘排球賽 17隊拚搏 史上人數最多

熱門新聞

華女包包不見了，崩潰大哭。（視頻截圖）

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

2022-09-12 20:04
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

2022-09-14 13:45
中秋晚會跳艷舞乳貼阿公，醫曝「能增加免疫力」。（擷取自爆廢公社公開版）

世界晚報╱華翁中秋集體看辣妹艷舞 醫「能增加免疫力」

2022-09-11 21:04
加州屋崙華埠的牙醫徐麗麗8月21日遭劫匪槍殺。圖中白車為劫匪車輛。 （監控視頻截圖）

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

2022-09-15 02:20
洛杉磯溫莎山區大車禍的瘋狂車速130英里。（監控視頻）

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

2022-09-10 15:11
南加華人喜歡居住的聖伯納汀諾市被列為不適合退休城市。（聖伯納汀諾市臉書）

全美10個不適合退休地方 加州3城入列

2022-09-13 02:00

超人氣

更多 >
加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

威廉、哈利王子等女王8孫子女將出席守夜 站位曝光

威廉、哈利王子等女王8孫子女將出席守夜 站位曝光
「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議