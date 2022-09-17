我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

輟學生新創公司「Figma」被Adobe200億收購

巴沙迪那市遊民減少 安置方案初見成效

記者趙健／巴沙迪那即時報導
巴沙迪那市遊民調查受訪者背景。（記者趙健/製表）
巴沙迪那市遊民調查受訪者背景。（記者趙健/製表）

據9月13日最新出爐的巴沙迪那市遊民統計報告（Pasadena Homeless Count）顯示，2022年巴市遊民人數為512人，比十年前的數據下降了43%。同時，巴沙迪那市住房部（Pasadena Housing Department）公佈了一份面向整個社區和遊民服務機構開展的該市遊民現狀反饋的線上調查結果。

這份反饋調查顯示，2021年該市有277位遊民擺脫了無家可歸的狀態。在這些獲得新生活的「前遊民」中，90人獲住了巴市提供的永久性住房，113人通過遊民快速安置項目獲得了幫助，其餘74人則獲得外市永久性住房項目，從而解決了住房問題。

此次調查還就現行的各項主要遊民安置方案的實際效果投票，其中，「擴展街道」方案獲得了35%的最高支持率，被認為是當下效果最好的安置方案。有關「當前遊民安置方案哪些有待改進」的問題，62%的受訪者認為「永久性住房方案」最需要改進；40%的受訪者認為，在對遊民進行心理輔導方面需要提高；另外有36%的受訪者則認為，提供臨時性庇護所及中期住房的方案有待改進的空間最大。

巴市遊民項目協調員Jennifer O'Reilly-Jones表示，「此次調查作為正在進行的更廣泛、全面的和系統分析的一部分，包含對了對重點人群的采訪，同時聽取了那些遊民安置服務機構等主要利益相關者的聲音。」

Jennifer 還表示，「巴沙迪那市在過去幾年獲得一些資金支持，隨著更多資金援助計劃的到來，我們急需更新一份關於如何分配資金的戰略計劃。」

據巴市住房部提供的2022年的最新數據，巴市遊民情況正向著積極的方向發展。從2012年的904人下降為512人。整體來看，巴市在過去三年裡，遊民人數已明顯呈下降趨勢。

巴沙迪那市自2010年期的遊民調查結果。（Pasadena Homeless C...
巴沙迪那市自2010年期的遊民調查結果。（Pasadena Homeless Count）

遊民 投票 庇護

上一則

洛縣拉朋地一少女服藥過量亡 偽藥氾濫敲響警鐘

延伸閱讀

紐約大學2女學生10分鐘內連遭猥褻 全市強姦率上升10%

紐約大學2女學生10分鐘內連遭猥褻 全市強姦率上升10%
紐約州住房補助金分配使用緩慢 主計長：恐將逾期失效

紐約州住房補助金分配使用緩慢 主計長：恐將逾期失效
全民基本收入不可行

全民基本收入不可行
遊民問題 何以成了老大難

遊民問題 何以成了老大難
洛城新語／加州花大錢助遊民 徒勞無功

洛城新語／加州花大錢助遊民 徒勞無功
聖荷西市驅逐遊民清理營地挨告 網友反應兩極

聖荷西市驅逐遊民清理營地挨告 網友反應兩極

熱門新聞

華女包包不見了，崩潰大哭。（視頻截圖）

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

2022-09-12 20:04
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

2022-09-14 13:45
中秋晚會跳艷舞乳貼阿公，醫曝「能增加免疫力」。（擷取自爆廢公社公開版）

世界晚報╱華翁中秋集體看辣妹艷舞 醫「能增加免疫力」

2022-09-11 21:04
加州屋崙華埠的牙醫徐麗麗8月21日遭劫匪槍殺。圖中白車為劫匪車輛。 （監控視頻截圖）

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

2022-09-15 02:20
洛杉磯溫莎山區大車禍的瘋狂車速130英里。（監控視頻）

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

2022-09-10 15:11
南加華人喜歡居住的聖伯納汀諾市被列為不適合退休城市。（聖伯納汀諾市臉書）

全美10個不適合退休地方 加州3城入列

2022-09-13 02:00

超人氣

更多 >
加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領
威廉、哈利王子等女王8孫子女將出席守夜 站位曝光

威廉、哈利王子等女王8孫子女將出席守夜 站位曝光
女星才過世一個月 長子與舊愛已經開始爭產大戰？

女星才過世一個月 長子與舊愛已經開始爭產大戰？
蔡琴開唱深V「開到近肚臍」 65歲驚人身材曝光

蔡琴開唱深V「開到近肚臍」 65歲驚人身材曝光
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購