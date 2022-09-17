洛縣拉朋地一少女服藥過量亡 偽藥氾濫敲響警鐘

經銷商在普通止痛藥中加入芬太尼是一種越來越普遍的做法，一顆藥丸就有可能致人死亡。（Getty Images)

繼9月13日洛杉磯市伯恩斯坦高中（Bernstein High School）一名15歲女生在校園內服藥過量死亡後，據ABC7電視報導，又一起少年服藥過量死亡事件在拉朋地（La Puente）發生，14 歲女生Luna Hinojosa 一周前也死於服藥過量。

Luna Hinojosa 是 Nogales 高中的新生。雖然家人不願談論她死亡的情況，但證實涉及藥物服用過量。此前在好萊塢 高中嗑藥事件中，一名 15 歲少女梅蘭妮拉莫斯（Melanie Ramos）死亡。這兩起涉及高中生的服藥過量死亡事件，讓衛生官員對非法提供青少年藥物敲響了警鐘。

最新研究表明，加州是青少年過量用藥危機的中心。專家和衛生官員說，含有芬太尼（Fentanyl）的假藥不僅更容易獲得，而且也更危險。

據洛杉磯加大 （UCLA) 最近一項研究，在新冠大流行的第一年 2020 年，美國青少年的服藥過量死亡率幾乎翻了一番，與大流行前 10 年相比，2021 年上半年又增加了 20%。

洛加大大衛格芬醫學院研究員弗里德曼博士（Dr. Joseph Friedman）對這種趨勢表達了擔憂：「我們在美國從未見過這樣的事情」。他的研究揭示了最近出現的含有芬太尼的假藥，這些假藥看起來像 Xanax、Percocet 或 Adderall，對年輕人很有吸引力。數據顯示，假冒芬太尼藥片危機已真正成為一個社會正義問題。

在新的健康警報中，衛生官員建議父母與孩子進行坦誠的討論。專家表示，青少年需要了解減少傷害的策略，例如納洛酮（naloxone）是阿片類藥物過量逆轉藥物，專家建議常備納洛酮，放在手套箱裏或者車子上。另一個減少傷害的工具是芬太尼試紙。研究表明，了解藥片是否被污染可以防止過量服用。

在好萊塢伯恩斯坦高中校園服藥過量事件後，洛杉磯市警察 局宣布逮捕了兩名出售該藥物的嫌犯，一名15歲的男孩和一名16歲的男孩。洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）對該行為表達了嚴厲譴責，他表示「這不是服藥過量，這是謀殺。在伸張正義之前，我們不會罷休。」