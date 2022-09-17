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參加期中選舉 南加19華裔候選人暢談政見

記者王若然／蒙特利公園市即時報導
南加地區參加期中選舉的19位華裔候選人大合照（記者王若然／攝影）
南加地區參加期中選舉的19位華裔候選人大合照（記者王若然／攝影）

美國華裔民選官員協會16日舉辦餐會，邀請南加州地區參加11月期中選舉的市議員、教委等地方公職候選人互相交流，講述各自的競選理念。

美國華裔民選官員協會會長，蒙市（Monterey Park）市議員梁僑漢（Hans Liang）介紹說，很高興看到今年有那麼多華人出來參選政治要位。華人參政的意義重大，希望通過本次餐會，大家可以相互認識，加強交流。

梁僑漢今年市議員任滿，今年11月改換跑道競選市府書記官（City Clerk）。他說，本來卸任市議員後想好好休息一下，但朝夕共處的市府同仁都表示不捨。考慮後，他選擇競選市府書記官一職，繼續為蒙市服務。他將與另一位華裔Maychelle Yee競爭該職位。

當天有19位華裔候選人出席，每人有三分鐘時間陳述競選政見。蒙特利公園市市議員候選人丁文賢（Jason Dhing）、黃泰平（Thomas Wong）；聖蓋博市議員候選人陳履正（Eric Chan）、吳程遠（John Wu）；阿罕布拉市議員候選人黃幼平（Katherine Lee）、沈時康（Stephen Sham）；亞凱迪亞市議員候選人高卿（Michael Cao）、張勝雄(Sheng Chang)；以及阿蘇薩（Azusa）市長候選人劉明讓（Jonny Liu）、鑽石吧市議員候選人Lee Mao、東谷市（Eastvale）市議員候選人尤煜琳（Jocelyn Yow）。

此外還有尋求連任的山景學區教委吳孟臻（Cindy Wu）、核桃谷聯合學區教委佟儀（Tony Torng ）、阿罕布拉聯合學區教委候選人甄銘新(Bob Gin)，以及羅蘭岡校區教委候選人Kevin Hayakawa、蒙市書記官候選人Maychelle Yee、核桃谷水區理事候選人Andrew Wong。

到會的還有美國華裔民選官員協會理事、蒙市市議員饒影凡等人。

美國華裔民選官員協會會長及蒙市（Monterey Park）市議員梁僑漢致詞。（...
美國華裔民選官員協會會長及蒙市（Monterey Park）市議員梁僑漢致詞。（記者王若然／攝影）

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