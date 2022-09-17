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洛縣回購252把長短槍 讓家庭和街道遠離槍暴

記者丁曙／即時報導
加州檢察總長邦塔（左二）和韓珍妮（右二）檢驗槍枝回購成果。（韓珍妮辦公室）
加州檢察總長邦塔（左二）和韓珍妮（右二）檢驗槍枝回購成果。（韓珍妮辦公室）

洛杉磯縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）上週末在長堤（Long Beach）市區組織了一次槍枝回購（gun buy-back）活動，回收了各式長短槍252 件，這意味著在家庭和街道上減少了 252 件致命的武器。

加州檢察總長 Rob Bonta 檢閱了這次回收成果。韓珍妮感謝檢察總長和長堤市警察局對於這次槍枝回購活動的大力合作。街道每減少一把槍，社區和家庭就增添了一分安全感。然而，讓槍枝遠離街道只是控槍方案的一部分，政府還需要集中精力在國內實施常識性槍枝管控法規。

在本周二的縣政委員會例行會議上，韓珍妮又提出了一項槍枝管控動議，指示洛杉磯縣府律師起草一項法規，禁止銷售 0.50 口徑手槍，在槍枝彈藥商店和學校等場所之間建立緩衝區。該項動議得到了其她四位縣政委員的一致支持。

韓珍妮指出，「當我在國會眾議員任內時，我們面對可怕的大規模槍擊事件的反應只是片刻的沉默、思考和祈禱。現在當我們可以採取行動拯救生命時，我不會坐視不管。 這些預防槍支暴力的措施是常識性，可以在我們縣級管轄區實施。為了整個社區的安全，還必須加大力度共同前進。」

加州檢察廳、洛杉磯縣政府和長堤警局聯手落實讓槍枝遠離社區的措施。（韓珍妮辦公室）
加州檢察廳、洛杉磯縣政府和長堤警局聯手落實讓槍枝遠離社區的措施。（韓珍妮辦公室）
洛杉磯縣政委員韓珍妮上周末在長堤市回購了252把長短槍，讓社區減少了252件致命...
洛杉磯縣政委員韓珍妮上周末在長堤市回購了252把長短槍，讓社區減少了252件致命武器。（韓珍妮辦公室）

長堤 洛杉磯 警察

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