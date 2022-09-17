洛縣回購252把長短槍 讓家庭和街道遠離槍暴

加州檢察總長邦塔（左二）和韓珍妮（右二）檢驗槍枝回購成果。（韓珍妮辦公室）

洛杉磯 縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）上週末在長堤 （Long Beach）市區組織了一次槍枝回購（gun buy-back）活動，回收了各式長短槍252 件，這意味著在家庭和街道上減少了 252 件致命的武器。

加州檢察總長 Rob Bonta 檢閱了這次回收成果。韓珍妮感謝檢察總長和長堤市警察 局對於這次槍枝回購活動的大力合作。街道每減少一把槍，社區和家庭就增添了一分安全感。然而，讓槍枝遠離街道只是控槍方案的一部分，政府還需要集中精力在國內實施常識性槍枝管控法規。

在本周二的縣政委員會例行會議上，韓珍妮又提出了一項槍枝管控動議，指示洛杉磯縣府律師起草一項法規，禁止銷售 0.50 口徑手槍，在槍枝彈藥商店和學校等場所之間建立緩衝區。該項動議得到了其她四位縣政委員的一致支持。