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波莫那谷加州就業中心啓動 華人多利用免費服務

記者楊青/即時報導
波莫那谷加州就業中心16日正式啓用，提供就職資訊和技能免費培訓，設有中文服務，華人可多利用。（波莫那谷加州就業中心）
波莫那谷加州就業中心16日正式啓用，提供就職資訊和技能免費培訓，設有中文服務，華人可多利用。（波莫那谷加州就業中心）

波莫那谷加州就業中心 (Pomona Valley America’s Job Center of California，AJCC)16日正式啓用，為聖蓋博谷東區提供就業資訊、職業培訓和商業信息等一站式免費資源及服務，希望重返職場或更換跑道，或希望獲得更好工作機會的華人民眾可多加利用。

作爲疫情之後幫助失業民眾重返職場的輔助服務中心，波莫那谷加州就業中心位於1460 East Holt Avenue, Suite 130, Pomona, CA, 91767。新地點位於波莫那社區的中心，其他還有18個類似的加州就業中心分佈洛杉磯縣各地，也在近期同期啓動，為民眾提供免費服務。

波莫那谷加州就業中心執行主任Kelly LoBianco在啓動儀式上表示，波莫那谷AJCC匯集了不同的合作夥伴和服務部門來幫助需要工作的民眾，包括加州州就業發展部、波莫那聯合學區、大洛杉磯聾人機構 (GLADD)、WIC、兒童發展服務部、CHERP Solar Works、職業學校、聯合車站無家可歸者服務部等，中心將提供包括縣級就業在内的各種培訓和信息資源，也有針對性的行業培訓服務，希望幫助更多失業青年、無家可歸者、英語有限者等獲得新興行業高質量的工作機會。

LoBianco表示，就業中心的免費服務面面俱到。對於求職人員，將提供面對面和虛擬服務，包括招聘信息、個人能力評估、工作準備、工作培訓、教育支持、金融知識、職業指導、有償工作經驗和工作聯繫等。對於企業，提供招聘人員、裁員處理、招聘激勵機制和培訓合作夥伴關係等免費服務。

她特別提到，波莫那谷就業培訓中心提供有針對性的就業和培訓服務，專門用於幫助講西班牙語和中文的英語學習者獲得緊缺的行業證書、獲得工作經驗並獲得持續就業，幫助成年試用期人員重新進入勞動力市場。

洛杉磯縣勞動力發展委員會主席Darrel Sauceda表示，由於波莫那谷加州就業中心位於印第安山（Indian Hill）的黃金地段，周邊都不少世界級別的大學和學術和培訓機構，可以為培訓中心提供非常實用的師資，他呼籲有需要的民眾多加利用，儘快為自己找到理想的工作。

中心電話888-226-8300 ，詳情可參https://www.ajcc.lacounty.gov/ajcc/pomona-valley-ajcc。求職者可聯絡[email protected]，企業資訊和聯絡[email protected]

就業 加州 洛杉磯

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