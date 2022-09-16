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亞市跑馬場工人 掉入2２呎深井獲救

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
經過69分鐘的解救，中度受傷的男子最終被拉出深井。（KTLA5）
經過69分鐘的解救，中度受傷的男子最終被拉出深井。（KTLA5）

南加華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia）的跑馬場，9月15日（周四）一名現場作業的建築工人，不慎掉入深達22呎的維修井下，幾十名消防員及時救援，成功將當事人救出。

當局在一份新聞稿中指出，事故發生在亞市聖塔安妮塔跑馬場(Santa Anita Race Track )內，消防員15日下午 2 時 35 分左右到達現場，他們很快發現了這名被困的男子。據悉這名工人是在現場作業過程中，從梯子上掉入一個深約 22 尺的地下井。

亞市華人市議員戴守真表示，事故發生時，工作人員正在跑馬場內抽水鑽井，測量當地的水質情況，這名工人當時爬在梯子上，不幸掉進深井，空間很小，洞又很深，情況危急。附近城市的眾多消防隊員一起加入救援隊伍。據悉，來自蒙羅維亞（Monrovia）、巴沙迪那（Pasadena）消防部門搜救隊，以及來自格蘭岱（Glendale）的危險品團隊、來自南巴沙迪那（ South Pasadena）的一個單位，一起加入亞市消防員的救援行列。

Sky5 的航拍畫面顯示，數十名消防員最初使用梯子試圖抓住被困男子，但隨後改用起重裝置。亞市消防局Chen Suen表示，男子掉入深井後大聲呼救，消防隊員使用梯子靠近受困者，並給他套上安全帶。經過69分鐘解救，這名中度受傷的男子最終被拉出深井抬上輪床，轉移到救護車上，送往杭廷頓紀念創傷中心（Huntington Memorial Trauma Center）接受進一步治療。

事故原因目前尚不明確，受困者的個人信息也沒有公佈。戴守真表示，可能現場設備不完善，樓梯壞了導致工人失足，也可能是個人疏忽掉下去，具體原因尚在調查之中，「第一次聽說跑馬場出現這樣的事故，之前從沒有發生過。」

另據聖塔安妮塔跑馬場宣傳總監 Mike Willman的消息，受傷男子是一名承包商，事故發生時正在看台西端的一個水回收項目中參與工作，該項目於今年夏天開始，計劃 9 月 26 日完成。

9月15日下午，亞凱迪亞跑馬場一名建築工人掉入深達22呎的維修井。（KTLA5）
9月15日下午，亞凱迪亞跑馬場一名建築工人掉入深達22呎的維修井。（KTLA5）

華人 亞凱迪亞 南加

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