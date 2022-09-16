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第一夫人吉兒拜登抵洛 走訪更生人就業項目

洛杉磯訊
美國第一夫人吉兒拜登（Dr. Jill Biden ）抵達好萊塢布班克（Burbank) 機場，進行兩天訪問活動。（CBS News）
美國第一夫人吉兒拜登（Dr. Jill Biden ）抵達好萊塢布班克（Burbank) 機場，進行兩天訪問活動。（CBS News）

據CBS News報導，美國第一夫人吉兒拜登（Dr. Jill Biden ）來訪南加州，將走訪位於洛縣華埠（Chinatown) 的Homeboy Bakery 和 Homegirl Café。這兩家店是 Homeboy Industries在職培訓和綜合服務的一部分，旨在幫助更生人（刑滿釋放人員）學習技能進入勞動力市場。

吉兒拜登週四抵達好萊塢布班克（Burbank) 機場，展開兩天訪問活動，並於週五參加民主黨全國委員會的籌款活動。此前在六月，拜登夫婦聯袂訪問了洛杉磯，第一夫人參加了美洲峰會，並在洛杉磯城市學院畢業典禮上發表了主題演講。

Greg Boyle 神父於 1988 年創辦了 Homeboy，Homeboy Industries 目前是世界上最大的刑滿人員培訓計劃之一，為曾參與幫派以及曾在監獄服刑後尋找出路的人們，提供支持計劃和工作培訓。

Homeboy Bakery 為 Homeboy Farmers Markets、Homeboy Diner 和 Homegirl Catering 提供產品，還通過 Homeboy Bakery批發業務向洛杉磯各地的餐館和咖啡館供應新鮮產品。Homeboy Bakery 以其不含防腐劑的麵包聞名，還生產蛋糕、麵包卷、鬆餅、烤餅、餡餅、椒鹽捲餅、餅乾和其他烘焙產品。

Homegirl Café 提供早餐和午餐，旨在為客戶尤其是女性創造一個安全空間，她們中的許多人在家庭暴力中倖存下來，還面臨著單親家庭的挑戰。在新冠大流行期間，Homegirl Cafe 開展了一項重大的緊急膳食生產，為有需要的社區生產和交付了超過 35萬份營養豐富的新鮮膳食。

Homeboy麵包店和Homegirl咖啡館，都位於洛杉磯華埠地區的 Homeboy Industries 大樓內。

洛杉磯 拜登 華埠

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