慶祝111年雙十國慶 洛杉磯和鳳凰城僑界合辦

慶祝雙十國慶記者會，駐洛經文處及各僑團代表大合照。（記者陳懿／攝影）

南加州 僑界慶祝中華民國 111年雙十國慶，今年由洛杉磯 和鳳凰城兩地僑界聯合舉辦，10月9日在蒙市巴恩斯公園舉行升旗典禮。主辦單位16日在洛僑中心記者會上宣布，自9月17日起至10月29日，兩地僑團合作舉行一系列慶祝活動。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處林暉程副處長表示，過去兩年許多活動因為疫情停擺，今年疫情逐漸解封，僑界活動適時展開，洛杉磯及鳳凰城地區的僑胞自動發起慶祝國慶日活動。

雙十國慶重頭戲升旗典禮，由加州台灣同鄉聯誼會主辦，10月9日在蒙市巴恩斯公園舉行。典禮將在上午9點開始，預計10點10分時，青天白日國旗伴隨著中華民國國歌冉冉升起。

執得一提的是，除了升旗典禮，還有卡拉OK比賽、高爾夫球賽、音樂會、橋牌競賽、舞展、畫展、餐會，以及抽獎等等活動，展現洛杉磯及鳳凰城地區僑界多元及豐富的面貌。

10月8日羅省中華會館將在Broadway大街上舉行慶祝遊行，隊伍包括舞蹈、馬凱博(Mark Keppel)高中樂隊等表演，最後向國父銅像獻花和敬禮，表達尊崇自由民主的理念。

除了欣賞文藝演出，還有優渥禮品等著大家領取，其中包括中華航空洛杉磯到台北的機票、豪車BMW乙輛，以及各種價值超過$50的獎品。