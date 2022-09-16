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魚群追逐玩耍 海面泛起藍光 華人嘆為夢境

記者邵敏／洛杉磯即時報導
大量魚群在大西洋沿岸的水中追逐遊玩，發出夢幻般的藍光。（視頻截屏）
大量魚群在大西洋沿岸的水中追逐遊玩，發出夢幻般的藍光。（視頻截屏）

一段令人驚嘆的視頻近日在社交媒體上發布，大量的魚群在大西洋沿岸的水中追逐遊玩，發出夢幻般的藍光，魚兒不時在水面上跳躍，畫面十分震撼。

(視頻來源：patrickc_la／記者邵敏後製)

這段視頻是Instagram 用戶patrickc_la日前公開發布，並希望分享給大家，這名南加居民外出旅行，在佛羅里達（Florida）的大西洋沿岸，拍攝到了這段令人難以置信的場景。 patrickc_la表示，他們是偶然發現成群的鯔魚（mullet fish）在生物發光 （bioluminescence）的水中玩耍。

整段視頻宛如夢境，看上去應該是在快速行駛的船上拍攝。水面上、水中到處可見奪目的藍光，成群的魚兒互相追逐，並不時歡快地躍上水面，搖曳的藍光隨著水流、魚群不斷向前湧動，視頻的背景是嘩嘩的水聲。 patrickc_la用文字寫道，「看到魚兒在下水時跳躍，並再次開始發光，這是我最喜歡的部分，希望你們都喜歡。」

這樣的場景被稱為水中的生物發光，也叫海光（sea sparkle），通常是由浮游生物引起。維基百科解釋，生物發光現像是在生物體內，由於生命過程的變化，化學反應將化學能轉化為光能而發光的現象。生物發光現像在海洋脊椎動物，無脊椎動物，微生物及陸地生物上都有發現。

這就像人們常見的發光生物螢火蟲一樣，約90%的深海生物都會產生某種形式的光，大多數海洋生物發出藍光或綠光，並經由海水傳播。有些深海魚類通過發出光吸引獵物，有些則用於驅趕自然界的天敵，也有生物利用光吸引異性交配。

南加華人Jane表示，之前在洛杉磯的海岸線也曾看到過類似場景，「晚上我們帶著孩子守在海邊，看到整個海平面都是藍幽幽的光，非常漂亮，恍惚中感覺就像在夢裡一樣，那段經歷至今印象深刻。」

成群的魚兒互相追逐，並不時歡快地躍上水面。（視頻截屏）
成群的魚兒互相追逐，並不時歡快地躍上水面。（視頻截屏）

南加 洛杉磯

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