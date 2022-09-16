黃泰平走訪老人公寓拉票 談政見獲緬華領袖背書

黃泰平（左三）走訪蒙市老人公寓受到年長者歡迎。（受訪者提供）

勞工節吹響了11月期中選舉衝鋒號，各級公職候選人加大競選力度拉票。蒙特利公園 市（Monterey Park）市第一區市議員候選人黃泰平（Thomas Wong）近日走訪老人中心 ，了解老年居民關心的議題和承諾當選後的服務，獲得熱烈迴響；同時，作為緬甸 華僑移民，他也爭取到聖谷社區緬華領袖的背書。

在過去的兩個週末，黃泰平走訪了蒙特利公園市老人公寓，同居民們面對面交談，傾聽老人們的心聲，了解他們對社區關心的議題和生活訴求。老人們說，他們基本上不開車，但仍需要出行走動，購物訪友，公車服務重要，方便他們更輕鬆地到達城市的商業網點和老人中心，參加消費和文化活動。另一方面，他們希望確保城市安全，他們可以在城市中四處走動消遣，許多人利用蘭利中心（Langley Center）打牌健身，和市府提供的老人服務。

黃泰平表示，如果成功當選蒙特利公園市議員，他將繼續支持市府現有的老人服務項目，並努力擴大和升級，確保老年人得到良好服務。同時，他很自豪能夠幫助生活在蒙市的老人。

事實上，所有公職參選人都很重視老人選票，因為他們所占人口比例提高，生活有規律，投票率穩定可靠，並且越來越習慣於使用郵寄投票。