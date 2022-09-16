我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

去這23個好市多「商業中心」 必須知道的5件事

黃泰平走訪老人公寓拉票 談政見獲緬華領袖背書

記者丁曙／蒙特利公園市即時報導
黃泰平（左三）走訪蒙市老人公寓受到年長者歡迎。（受訪者提供）
黃泰平（左三）走訪蒙市老人公寓受到年長者歡迎。（受訪者提供）

勞工節吹響了11月期中選舉衝鋒號，各級公職候選人加大競選力度拉票。蒙特利公園市（Monterey Park）市第一區市議員候選人黃泰平（Thomas Wong）近日走訪老人中心，了解老年居民關心的議題和承諾當選後的服務，獲得熱烈迴響；同時，作為緬甸華僑移民，他也爭取到聖谷社區緬華領袖的背書。

在過去的兩個週末，黃泰平走訪了蒙特利公園市老人公寓，同居民們面對面交談，傾聽老人們的心聲，了解他們對社區關心的議題和生活訴求。老人們說，他們基本上不開車，但仍需要出行走動，購物訪友，公車服務重要，方便他們更輕鬆地到達城市的商業網點和老人中心，參加消費和文化活動。另一方面，他們希望確保城市安全，他們可以在城市中四處走動消遣，許多人利用蘭利中心（Langley Center）打牌健身，和市府提供的老人服務。

黃泰平表示，如果成功當選蒙特利公園市議員，他將繼續支持市府現有的老人服務項目，並努力擴大和升級，確保老年人得到良好服務。同時，他很自豪能夠幫助生活在蒙市的老人。

事實上，所有公職參選人都很重視老人選票，因為他們所占人口比例提高，生活有規律，投票率穩定可靠，並且越來越習慣於使用郵寄投票。

此外，黃泰平還出席了本地緬甸華僑領袖會議，介紹政見和服務選民的意願，受到緬華領袖們一致背書。南加緬甸華人，早年成立了南加州緬華聯誼會，創辦了緬華網，會員們活躍在各行各業，關心政治，融入主流，支持華人特別是緬華子弟參政。

黃泰平（第二排左四）走訪蒙市老人公寓受到年長者們支持。（受訪者提供）
黃泰平（第二排左四）走訪蒙市老人公寓受到年長者們支持。（受訪者提供）
黃泰平（中）出席政見會得到本地區緬華裔領袖們背書。（受訪者提供）
黃泰平（中）出席政見會得到本地區緬華裔領袖們背書。（受訪者提供）

緬甸 蒙特利公園 老人中心

上一則

30年期房貸均利6.02% 南加7月房屋銷量 同比減35%

延伸閱讀

粵港澳大灣區企業家總商會成立 林達堅任創會會長

粵港澳大灣區企業家總商會成立 林達堅任創會會長
福壽老人中心15日免費打新冠補強針

福壽老人中心15日免費打新冠補強針
蒙市新商住混合建案 公寓將出租

蒙市新商住混合建案 公寓將出租
卡魯索訪華埠國泰老人中心

卡魯索訪華埠國泰老人中心
陳時中政見宣傳影片玩偷窺梗 被批性騷

陳時中政見宣傳影片玩偷窺梗 被批性騷
日本老人中心雇用寶寶職員 供尿布奶粉且工時彈性

日本老人中心雇用寶寶職員 供尿布奶粉且工時彈性

熱門新聞

華女包包不見了，崩潰大哭。（視頻截圖）

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

2022-09-12 20:04
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

2022-09-14 13:45
中秋晚會跳艷舞乳貼阿公，醫曝「能增加免疫力」。（擷取自爆廢公社公開版）

世界晚報╱華翁中秋集體看辣妹艷舞 醫「能增加免疫力」

2022-09-11 21:04
加州屋崙華埠的牙醫徐麗麗8月21日遭劫匪槍殺。圖中白車為劫匪車輛。 （監控視頻截圖）

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

2022-09-15 02:20
洛杉磯溫莎山區大車禍的瘋狂車速130英里。（監控視頻）

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

2022-09-10 15:11
如今的華埠，正朝著更加商業化、更加年輕的方向前進；這對於遊客來說，或許是好事；但對於當地的年長居民來說，卻未必如此。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華埠50年中餐廳熄燈 資本笑了老人哭

2022-09-09 15:03

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手

時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊