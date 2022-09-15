洛市高中2未成年學生因販售毒品導致同學喪生被捕

伯恩斯坦高中兩名學生因販售毒品導致同學吸毒過量被捕。（示意圖，Unsplash.com）

洛杉磯 聯合學區伯恩斯坦高中（Bernstein High School）兩名青少年15日因販售毒品 導致同學吸毒過量被捕，其中一名15歲男孩因涉嫌向另兩人出售含有芬太尼(Fentanyl)的藥物，導致一人吸食過量死亡面臨過失殺人指控，另一名16歲男孩因涉嫌在列克星敦公園(Lexington Park)附近向第三名學生兜售毒品而被捕。

洛杉磯市警察 局局長摩爾表示，被捕的這名15歲男嫌將毒品賣給了伯恩斯坦高中的兩名15歲女孩，兩名女孩均吸毒過量，其中一人13日晚死在學校女厠所的地板上，驗屍官辦公室解剖裁定死因為吸毒過量。

向兩名女生販賣毒品的15歲男嫌15日上午在好萊塢地區被捕。警方說，男嫌和他的祖母住在一起，警察搜查了他們的住所，在他身上發現了其他毒品藥丸。

第二名嫌疑人為16歲男孩，他與同學的過量吸毒死亡案無關，但涉嫌在校園附近的公園内向其他學生販毒。兩名被捕男孩都是 APEX 特殊學校的學生，該校是設在伯恩斯坦高中校園內的特殊學校。

由於年齡原因，警方沒有公佈兩名嫌疑人的名字和其他信息。

據警方和洛杉磯聯合學區官員稱，事情是13日伯恩斯坦高中一名女生沒有按時回家，家人到學校尋找時才發現的。一位家長到學校尋找上學未歸的養女，發現她的身體和神智出現吸毒多量的徵兆，但該女生當時還算清醒，她告訴繼父，她的一名女朋友在女生厠所。結果繼父和學校職員找到女厠所，發現一名女孩倒在地上，已沒有反應，稍後抵達的救護人員診斷其已死亡。獲救的女孩目前仍在住院觀察中。

摩爾說，目前住院的女生說，她和她的朋友至少向15歲的男嫌購買了一顆藥丸，當時他們以為是止痛藥。他說，儘管警方仍在測試以確定該藥物到底含有多重成分的麻醉劑，但基本可以確定該藥物為含有致命合成物質的芬太尼藥物。

洛杉磯聯合學區負責人Alberto Carvalho於14日前往伯恩斯坦高中，他猛烈抨擊洛杉磯市的列克星敦公園已成為附近高中青少年學生毒品來源地。他表示，僅最近幾周，已有多達六名其他學生從該公園獲得毒品並服用過量。他說，列克星敦公園距離伯恩斯坦高中只有兩個街區，而伯恩斯坦高中每天數百上千名學生經過該公園去上學，非常危險。

目前本案仍在進一步調查當中，警方希望任何知情者報案，洛杉磯市警察局凶案組電話213-382-9470，或可打877-LAPD-24-7。或匿名報案800-222-TIPS。