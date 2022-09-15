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UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

記者趙健／洛杉磯即時報導
若要達到最佳護齒效果，刷牙後切勿漱口。（shutterstock.com）
若要達到最佳護齒效果，刷牙後切勿漱口。（shutterstock.com）

每日早晚刷牙後用清水漱口，本是再正常不過的事，但洛杉磯加州大學牙科學院（UCLA School of Dentistry）的教授卻指出，若要達到最佳護齒效果，刷牙後切勿漱口。

美國牙科協會（American Dental Association）顧問，及洛杉磯加州大學牙科學院教授Edmond Hewlett博士解釋，這是因為牙膏中含有氟化物，作為牙膏中最重要的成分，氟化物通過強化牙齒表面的釉質，使牙齒變得更堅固。此外，氟化物還能抑制牙齒上的自由菌所產生的酸性物質，幫助修復被其破壞的牙齒，從而預防蛀牙。如果在刷牙後立即漱口，會將絕大部分還沒來得及發揮作用的氟化物衝洗掉。

Hewlett博士建議，在完成牙齒清潔後，只是吐掉口中多餘的牙膏即可，無需再用清水漱口。這樣就可以讓口中保留一定殘留的牙膏，從而讓氟化物有充分的時間與牙齒接觸，發揮護齒的功效。

另外值得注意的是，牙膏中的有效成分需要與牙齒接觸一段時間後才能起作用。刷牙後最好能在半小時內避免喝水或吃東西，這樣才能讓氟化物有充分的時間和空間發揮功效。所以，不妨把晚上刷牙安排為臨睡前的最後一件事，這樣就能確保牙膏在嘴裡有一晚上的作用時間。

如果已經長期習慣於刷牙後用清水漱口，可能對此一時難以適應。有些人則在刷牙後再用漱口水漱口作為變通之法。不過，這並不是一個很好的方案，因為牙膏的氟化物遠比漱口水要高得多。在日常生活中，漱口水的使用應與刷牙完全分開，不要在刷牙後立刻使用漱口水，這樣反而會讓兩種產品裡的效果都大打折扣。

加州大學 洛杉磯 UCLA

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