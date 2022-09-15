我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭傳又躲過暗殺 座車左前輪被擊中 毫髮無傷

快看世界／對英女王愛得瘋狂...粉絲家像王室博物館

殘疾少年在南加六旗山搭雲霄飛車前被請下車

編譯組／即時報導
身殘青少年岡薩雷斯（前排右），日前在六旗魔術山搭乘雲霄飛車時被請下車。（ABC 7）
身殘青少年岡薩雷斯（前排右），日前在六旗魔術山搭乘雲霄飛車時被請下車。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，17歲身殘的岡薩雷斯（Ryder Gonzalez），12日在六旗魔術山（Six Flaags Magic Mountain）搭乘雲霄飛車時，遭工作人員以「政策問題」請下車。

岡薩雷斯出生時只有一隻手且失聰，然他的愛好興趣與其他青少年一樣，不僅打籃球，他還是商業市小聯盟投手。

當天全家去魔術山旅遊時，被告知「因殘疾，不能搭乘西海岸雲霄飛車（West Coast Racers roller coaster）」，他感到相當驚訝。而當工作人員告知他「因政策問題」必須下車時，他已坐在車上，身上也綁好安全鎖。

岡薩雷斯父親Raul說，「這位工作人員一直說這是政策，這是政策。但這對岡薩雷斯來說更加丟臉，因爲他被允許登上遊樂設施，卻又被請下車。」

其母James說，兒子去過包括迪士尼在內的多個主題公園， 12日首次去魔術山之前，從未遇過類似問題。

對此六旗山發表聲明說，六旗公司為98%主題公園遊樂設施，設計並開發一種特殊安全帶，以更好的滿足特定殘疾遊客需求，部分不滿足特定極限要求的乘客，可使用全身性安全帶。遊客可與公園遊客關係單位聯繫。

迪士尼

上一則

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

下一則

聖地牙哥州大宿舍通風口黴菌照片瘋傳 讓學生想住旅館

延伸閱讀

輪椅女遭槍殺 疑似黑幫尋仇

輪椅女遭槍殺 疑似黑幫尋仇
洛杉磯輪椅女遭槍殺 疑似黑幫尋仇

洛杉磯輪椅女遭槍殺 疑似黑幫尋仇
灣區熱浪到勞工節周末 部分地區恐斷電

灣區熱浪到勞工節周末 部分地區恐斷電
克勞莉不敵左派新秀 民主黨溫和派 紐約再失一席

克勞莉不敵左派新秀 民主黨溫和派 紐約再失一席
國會眾議院第3選區 齊默爾曼初選勝出

國會眾議院第3選區 齊默爾曼初選勝出
支持彈劾川普 10共和黨議員僅2人贏初選 其餘不再競選或苦戰中

支持彈劾川普 10共和黨議員僅2人贏初選 其餘不再競選或苦戰中

熱門新聞

華女包包不見了，崩潰大哭。（視頻截圖）

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

2022-09-12 20:04
陳先生與同伴從賭場贏得的籌碼。（受訪者提供）

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

2022-09-14 13:45
中秋晚會跳艷舞乳貼阿公，醫曝「能增加免疫力」。（擷取自爆廢公社公開版）

世界晚報╱華翁中秋集體看辣妹艷舞 醫「能增加免疫力」

2022-09-11 21:04
洛杉磯溫莎山區大車禍的瘋狂車速130英里。（監控視頻）

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

2022-09-10 15:11
如今的華埠，正朝著更加商業化、更加年輕的方向前進；這對於遊客來說，或許是好事；但對於當地的年長居民來說，卻未必如此。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華埠50年中餐廳熄燈 資本笑了老人哭

2022-09-09 15:03
艾爾蒙地市華商公司較多的一個購物停車場，近日一名華女上車時遭搶高檔包包，丟失重要證件和可觀現金。（記者啟鉻／攝影）

華女剛上車 副駕駛座高檔包被搶損失數千元

2022-09-10 02:20

超人氣

更多 >
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
烏克蘭總統澤倫斯基驚傳車禍 發言人曝光「傷勢情況」

烏克蘭總統澤倫斯基驚傳車禍 發言人曝光「傷勢情況」
爭議不斷…張翰床戲磨蹭女主角雙腿間 網轟猥瑣噁心

爭議不斷…張翰床戲磨蹭女主角雙腿間 網轟猥瑣噁心
老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學
華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光