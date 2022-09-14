洛警查腐敗 突查縣政委、平民監督委員住家和縣政大廳

洛縣警局突查洛縣政委員庫爾，及洛縣平民監督委員吉根的家，縣政大廳也被搜查。（洛縣警局臉書）

洛杉磯 縣警察 局14日上午開始對洛杉磯多名官員的住所展開突查，除了洛杉磯縣縣政委（Los Angeles County Supervisor）庫爾（Sheila Kuehl）的住家被搜查之外，洛杉磯縣的平民監督委員會（Los Angeles County Civilian Oversight Commissioner）委員吉根（Patricia “Patti” Giggans）也在突查名單上，洛杉磯縣政大廳等也在警方突擊搜查的目標。

洛杉磯縣警察局總部14日上午8時51分和10時14分兩度公佈突查消息。公告稱，多項搜查令正在執行當中，這些搜查均與公共腐敗調查有關（Connection With Ongoing Public Corruption Investigation）。

洛縣 警局總部的公告稱，14日上午的突查地點包括：洛杉磯縣縣政委員庫爾，和吉根的家，警方同時搜查了洛杉磯縣行政廳（Los Angeles County Hall of Administration）、以及洛杉磯縣「和平戰勝暴力」總部（Peace Over Violence Headquarters），和洛杉磯大都會交通局總部（LA Metro Headquarters）辦公室。調查的相關信息已與聯邦機構共享，聯邦執法機構同時繼續監控調查過程。

據悉，「和平戰勝暴力」由庫爾的密友吉根 (Patti Giggans) 經營。

截至發稿，洛縣警局尚未公佈突查結果，也未給與任何評論，但表示調查將公開和透明：https://lasd.org/wp-content/uploads/2022/09/ Transparency_Signed_MTA_SW_Redacted.pdf。