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洛縣男孩在早餐店內遭性侵 顧客阻止 視頻全錄

記者邵敏／洛杉磯即時報導
嫌疑人當時走到男孩身後，伸出鹹豬手，乘機「捏住了他的臀部」。 （格蘭岱警方提供）
嫌疑人當時走到男孩身後，伸出鹹豬手，乘機「捏住了他的臀部」。 （格蘭岱警方提供）

洛杉磯縣格蘭岱（Glendale）8月底發生一起案件，一名男孩在一家甜甜圈 （doughnut shop）店內吃早餐時，遭到性侵犯，一名顧客當場介入保護男孩。店內的監控視頻記錄了整個案發過程，警方日前公佈視頻，尋找目擊證人。

視頻來源：格蘭岱警方／記者邵敏後製

格蘭岱警方表示，這起案件發生在 8 月 31 日上午，當時一名母親和她的兩個兒子，正在格蘭岱西格萊諾克斯大道（West Glenoaks Boulevard） 600街區的一家店內吃早餐。警方在新聞發布會上稱，當這家人在櫃檯購買早餐時，被確認為法里德·拉雷紮紮德（Farid Lalezarzadeh）的男性嫌疑人，走到13歲男孩的身後，伸出鹹豬手，乘機「捏住了他的臀部」。

警方9月13日（周二）發布的一段監控視頻顯示，一名穿著深色衣服的中年男性就是此案的犯罪嫌疑人，他走到被害人身後實施性侵犯，此時，坐在店內的一名顧客正好目睹案發經過，他趕緊起身阻止保護男孩。

視頻中可以看到，嫌疑人被阻止後，裝作若無其事地拿櫃檯旁邊的洗手液，並一直在搓洗雙手。男孩母親得知兒子被侵犯，轉身質問嫌疑男子，一旁的目擊證人和他的朋友，也當場與嫌疑人對質，嫌疑男子隨後很快離開了這家店。

當地警方接到報案後，確定嫌疑男子的身分，拉雷紮紮德最終因涉嫌對 14 歲以下兒童猥褻和其淫蕩行為被捕。

警方目前正在全力尋找案發現場的目擊證人，證人證詞對於成功起訴這名嫌疑人至關重要。任何目睹或知情此案的民眾，可致電 818-548-4911 聯繫格蘭岱警察局，希望保持匿名的人，可以撥打洛杉磯地區滅罪熱線 1-800-222-TIPS。

嫌疑男子8 月 31 日在甜甜圈店對13歲男孩進行性侵犯。 （格蘭岱警方提供）
嫌疑男子8 月 31 日在甜甜圈店對13歲男孩進行性侵犯。 （格蘭岱警方提供）
嫌疑人被阻止後，裝作拿洗手液搓洗雙手。 （格蘭岱警方提供）
嫌疑人被阻止後，裝作拿洗手液搓洗雙手。 （格蘭岱警方提供）

性侵 洛杉磯 警察

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