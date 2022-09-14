洛縣男孩在早餐店內遭性侵 顧客阻止 視頻全錄

嫌疑人當時走到男孩身後，伸出鹹豬手，乘機「捏住了他的臀部」。 （格蘭岱警方提供）

洛杉磯 縣格蘭岱（Glendale）8月底發生一起案件，一名男孩在一家甜甜圈 （doughnut shop）店內吃早餐時，遭到性侵 犯，一名顧客當場介入保護男孩。店內的監控視頻記錄了整個案發過程，警方日前公佈視頻，尋找目擊證人。

視頻來源：格蘭岱警方／記者邵敏後製

格蘭岱警方表示，這起案件發生在 8 月 31 日上午，當時一名母親和她的兩個兒子，正在格蘭岱西格萊諾克斯大道（West Glenoaks Boulevard） 600街區的一家店內吃早餐。警方在新聞發布會上稱，當這家人在櫃檯購買早餐時，被確認為法里德·拉雷紮紮德（Farid Lalezarzadeh）的男性嫌疑人，走到13歲男孩的身後，伸出鹹豬手，乘機「捏住了他的臀部」。

警方9月13日（周二）發布的一段監控視頻顯示，一名穿著深色衣服的中年男性就是此案的犯罪嫌疑人，他走到被害人身後實施性侵犯，此時，坐在店內的一名顧客正好目睹案發經過，他趕緊起身阻止保護男孩。

視頻中可以看到，嫌疑人被阻止後，裝作若無其事地拿櫃檯旁邊的洗手液，並一直在搓洗雙手。男孩母親得知兒子被侵犯，轉身質問嫌疑男子，一旁的目擊證人和他的朋友，也當場與嫌疑人對質，嫌疑男子隨後很快離開了這家店。

當地警方接到報案後，確定嫌疑男子的身分，拉雷紮紮德最終因涉嫌對 14 歲以下兒童猥褻和其淫蕩行為被捕。