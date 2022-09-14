南加河濱系列入室搶案2嫌被拘 疑屬有組織犯罪團夥

嫌犯強森。（警方提供）

南加 內陸河濱市（Riverside City）警方14日表示，二名入室搶案嫌犯近日被捕，涉嫌於2022年5月間發生在市區一系列的入室搶案。警方懷疑兩名歹徒屬於南加更大規模有組織犯罪團伙。

兩名嫌犯均在河濱縣居住，強森（Roderick Johnson）39歲，莫瑞諾谷市居民，科爾曼（Deontae Coleman）34歲，河濱縣居民，涉嫌入室搶劫及非法持槍於上周被拘捕。河濱市警局發言人也表示，遭搶劫家庭監控視頻錄下嫌犯作案過程。目前嫌犯被拘押在羅伯特布瑞斯利拘押中心（Robert Presley Detention Center），保釋金100萬元，該案正持續調查中。

發言人說，5月17日，位於Kyle Court 1500號街區住宅，遭二名劫匪入室搶劫，當時一名女性在家。劫匪洗劫值錢物品後逃跑。女性沒有受傷。劫匪作案時，駕駛一輛白色吉普車和一輛銀色奔馳（賓士）車。

發言人表示，兩名嫌犯雖然未出現在其它幾起入室搶劫案，但執法單位相信他們屬於南加州 一個有組織的大型犯罪團伙。河濱市警方正與其它執法單位配合，包括FBI ，對可能涉嫌系列入室搶案的犯罪團伙調查。發言人也建議居民安裝家庭安保系統。