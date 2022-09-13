脂肪肉瘤罕見 希望之城華裔外科醫師曾韋霖擅長切除

希望之城華裔外科手術醫師曾韋霖（William Tseng）醫學博士。（City of Hope）

「希望之城」（City of Hope National Medical Center）是美國領先的症癌醫院之一，該院華裔醫學 博士曾韋霖 （William Tseng）近年來聲名鵲起，被醫學界讚譽為美國少數幾位擅長切除「腹膜後脂肪肉瘤」（Liposarcoma）的外科醫師之一。

美國每年近1萬7000 人被診斷出患有肉瘤，其中的脂肪肉瘤約有2000例。脂肪肉瘤比較罕見，這是一種在骨骼或軟組織中生長的腫瘤 ，在極端情況下，某些腹膜後腫瘤可以長到 50、60 甚至 70 磅。因為腹膜後脂肪肉瘤巨大，經常包裹主要血管和重要器官，為了切除腫瘤，可能不得不連帶切除腎臟或部分結腸，令人悲傷。

曾韋霖醫師的臨床專長是軟組織肉瘤（Soft Tissue Sarcoma），研究領域包括軟組織肉瘤、腹膜後肉瘤、脂肪肉瘤及非典型脂肪瘤。曾韋霖說，「這是一種非常技術性的手術 ，目前很難把脂肪肉瘤完全弄清楚，但我們必須對症下刀，對每個病人施行最佳的手術方案。」

目前，針對脂肪肉瘤的許多臨床試驗正在進行中，僅在希望之城就有超過 20 項，包括靶向治療和免疫治療的測試。對於患者來說，突破不可能很快到來，他們通常必須忍受複雜的手術、器官的損失、嚴重併發症的風險，以及手術後頑疾複發，又需要下一台手術。

正是由於脂肪肉瘤的挑戰性，以及探索更好治療方法的迫切需要，才將曾韋霖引向了這種少為人知的疾病。他說，「這是一種可以出現在身體任何部位的癌症，充滿了不確定性，有很多細微差別。腫瘤可以從低級別症狀開始，然後全部或者部分突變，並且更具侵略性。」

醫學界對於脂肪性肉瘤突變的原因，已經有了一些理論性探討，包括曾韋霖懷疑的身體的免疫系統可能通過三級淋巴結構發揮作用，這種結構通常會抑制腫瘤的生長，但在某些情況下已被證明會使情況變得更糟。然而，曾韋霖從不放棄，他一直在努力探索和尋找答案。「我想給病人希望，即使其他外科醫生說某個病例的腫瘤無法切除，我也會告訴病人，只要安全，我願意嘗試。 」

患者溫伯格（Carole Weinberg）回憶，「我的腫瘤附著在主動脈上，是曾醫師救了我的命！」手術後四年，她的癌症仍然沒有復發。她稱讚曾韋霖「非常了不起」，手術前，他陳述事實，承認病狀「令人恐懼」；同時，通過他從容、低調、實事求是的舉止，平息了自己的恐懼並且增強了信心。她並指出，曾醫師重視培養與患者的長期友誼，手術後，「他說我們會成為好朋友，他在每次後續復診掃描時會見到我。」

曾韋霖向他的現在和未來的患者們傳達了一個信息，「在你經歷這段旅程時，保持希望很重要。這種癌症可能非常嚴重，但我們在這里為您守護著，竭盡所能，轉危為安。」