南加河濱縣屬地物流公司附近發生火災 延燒十畝

12日午後，河濱縣縣屬地一個大型貨場發生火災。（河濱縣消防局提供）

南加 河濱縣縣屬地位於莫瑞諾谷市（Moreno Valley）附近一個大型貨場，12日午後發生大火，延燒面積有十畝。據最新消息，經過消防員奮力撲救，火災已經撲滅，無人員傷亡報告。

據媒體報導，火災於當日午後大約1時32分，發生在莫瑞諾谷市以西，在首府物流中心（Capitol Logistics）外圍區域，地址：22000 Opportunity Way， 鄰近 Van Buren 大道。火災中有大量紙板及其它集裝箱燃燒。截至當日午後3時，火災燃燒面積至十畝，而且有蔓延擴大趨勢。尚不清楚是否有鄰近倉儲也受火災擴大影響，出現燃燒或損毀。

據悉，一名消防員在滅火中受傷送醫。因火災影響，警方暫時將火場附近位於Van Buren大道，與Meridian Parkway之間的交通設限。火災原因正在調查中。

附近其它城市消防局包括科洛那市消防局、海梅特市消防局、馬區空軍基地、茉莉塔市消防局，以及河濱縣、聖伯納汀諾縣消防局等前來支援滅火。

據河濱縣消防局最新消息，截至發稿，火災被撲滅，損失正在評估中。