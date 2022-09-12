包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

華女包包不見了，崩潰大哭。（視頻截圖）

近日，一段據稱是華人 在洛杉磯縣聖蓋博 市夏威夷 超市停車場被搶劫的視頻傳遍社交媒體和網絡。視頻中只見一名講中文的女子在車旁氣得跺腳哭訴，旁邊還有好心人相勸。本報記者12日走訪案發地，獨家獲取監控，視頻還原了當時案發的全過程，這名華人女子竟神不知鬼不覺地被盜走了提包。

視頻來源：記者王若然

一則在社交網路瘋傳的視頻顯示，在聖蓋博市（San Gabriel）夏威夷超市停車場，一名年輕的女子站在一輛紅色轎車旁大哭，超市推車上還有未裝上車的物品。通過視頻中的多人對話，猜測年輕女子的手提包丟了。

華女包包不見了，崩潰大哭。（視頻截圖）

視頻中有一中年女子操大陸口音，勸導說，「別哭了，你哭沒用。」「你先把東西放在車上，省點力氣，安靜等你愛人來。」另一名年輕男子表示，可以借電話讓她打電話給愛人，並安慰道，「沒事，慢慢來。」

那名中年女子勸導年輕女子說她也曾被搶，包包裡有六張銀行卡，包括儲蓄卡（Debit Card）。她建議年輕女子要趕快掛失銀行卡。當時自己一個一個掛失卡到凌晨兩點多，駕照也要重新去DMV補辦，「真費勁。」中年女子還說，「我一個女人，我喜歡我那大LV包，我怎麼也不敢拿。」

對此，夏威夷超市負責人Andy表示，確實有此事，不過不是網路上傳言的女子被搶劫。事情發生在9月7日下午，當時有警察來查案，並調取監控。監控錄像顯示，當時該名女子購物完推車至自己的紅色轎車旁。她的車子停在離超市較遠靠近馬路的停車位上，車子右邊停著一輛銀色車子。

視頻顯示，女子陸續將推車上的物品放在後備箱，期間似因收拾車子物品，反覆打開車子前後兩側車門。剛開始她還記得開車門後再將門馬上關閉，但後來似乎疏於防範，將副駕駛位的車門打開後，就沒有關上。

監控還原整個過程。（監控截圖）

此時旁邊銀色車子上下來一名西裔壯漢，他先是觀察了旁邊的車子和女子，再將挨著女子車一側的車門打開。藉著車門掩護，在受害女子副駕駛門大開的情況下，將女子的包包盜走。

當女子將物品差不多裝完後備箱之後，回頭去副駕駛座位一看，發現自己的包包不見了。她先是前後查看車內是否有包包，但怎麼樣也找不到，後來意識到包包被盜，瞬間崩潰大哭。

接下來便有了前述在網路和社交媒體轉傳，由路人拍的視頻。

據悉，女子被盜的包包中有手機、信用卡等，沒有現金。夏威夷超市另一角度的監控清楚拍下了作案人員車輛的牌照，交由警方處理。