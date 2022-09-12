新冠快篩試劑將延長有效期間 目前僅限特定品牌

特定品牌快篩劑將延長有效期間。（截至unsplash）

聯邦監管機構近期宣布，將延長新冠快篩試劑有效期限，民眾即日起可自行上網查詢手邊快篩試劑是否仍處在有效期間。

聯邦食品暨藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration，簡稱）表示，試劑延期的原因，是先前市面的大量需求，讓廠商只授權每盒試劑四到六個月的保質期。近期廠商在經過測試後發現，許多試劑盒在超出保質依然有效。並表示一旦實驗數據有一定數量後，即可向 FDA 批准更長的保質期。

FDA稱，一旦授權通過，製造商將會向客戶發送通知，提供最新有效期限，期間民眾可自行在家上網查閱是否試劑盒仍然有效。民眾只需在FDA 網站上輸入品牌名稱及產品批號，網站將會顯示更新有效期限列表。

自疫情 以來，政府官員宣導在家檢測 是應對新冠病毒的關鍵環節，既能第一時間確定病情，也能適時採取適當的預防措施以避免感染他人。

FDA表示，儘管快篩不如實驗室PCR 檢測準確，但準確率高達80%，但還是有可能在感染初期出現假陰性結果，因此建議民眾在家重複測試，無論是否出現感染症狀。