學貸免除優惠期將過 加州公共服務從業者應抓緊

FederalStudentAid網站上的申請條件評估頁面截圖。（studentaid.gov）

雖然拜登 政府在疫情期間放寬了「公共服務貸款 免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness)的申請條件，使得更多背負貸款的畢業生可以享受學貸免除，然而截至目前，只有極少數符合條件的加州 借款人提交了該項目的申請。

「公共服務貸款免除計畫」始於2007年，迄今已為近18萬人免除了100億元債務，但同時，也因其較低的通過率和繁複的申請流程而廣受詬病。因此，在2021年疫情期間，拜登政府宣布，將臨時擴大「公共服務貸款免除計畫」的申請範圍，使之前被排除在外的學貸借款人也有資格提交申請。

另外，自2022 年4月起，所有曾被拒絕的申請人，可以在 FederalStudentAid網站上重新評估自己的申請條件，任何符合資格的借款人都可以再次提交申請。

據California Student Debt Challenge聯盟的數據，加州有超過 82萬人符合「公共服務貸款免除計畫」的申請條件，卻只有少於1萬5千名申請人獲得學貸免除。Student Debt Crisis Center執行董事Cody Hounanian說，「有很多借款人完全不知道該計劃存在，或是自己其實符合申請資格。」

「公共服務貸款免除計畫」的申請條件，為受僱於聯邦、州、部落、地方政府或非營利組織的全職工作的借款人，包括公立學校工作人員、急救人員、醫護人員、軍人以及其他公共服務人員；同時，借款人需有120次合格的還款記錄，但並不要求其連續性。