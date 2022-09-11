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南加中秋園遊會熱鬧續攤 精彩節目、免費禮物等你來

記者邵敏／天普市即時報導
洛杉磯世界日報聯合天普市政府舉辦的「嗨中秋園遊嘉年華」活動，9月11日繼續在歡聲笑語中熱鬧進行。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯世界日報聯合天普市政府舉辦的「嗨中秋園遊嘉年華」活動，9月11日繼續在歡聲笑語中熱鬧進行。（記者邵敏／攝影）

一年一度的中秋佳節在華人的期盼中如期而至，洛杉磯世界日報聯合天普市政府舉辦的「嗨中秋園遊嘉年華」活動，9月11日（周日）繼續在歡聲笑語中熱鬧進行。現場工作人員表示，活動第一天來了太多人，大家都非常「嗨 」，第二天的活動依然火爆，希望所有人都能度過一個難忘的中秋佳節。

活動舉辦地點位於天普市府前的茶花公園廣場，週日的活動從中午12時開始至晚上9時結束，眾多免費禮物、幸運抽獎、吃喝玩樂、精彩節目等都在等候您的到來。文藝節目下午2時正式開始，包括少林功夫院、福爾摩斯小分隊、元極舞、YG舞蹈工作室、肚皮舞等，點燈活動將在晚上6時30分如約進行，千萬不要錯過。

嘉年華活動一開場，遠近城市不少民眾就已經來到現場。亞凱迪亞市（Arcadia）李先生一家三口早早地趕到，因為聽朋友說第一天的活動非常熱鬧，人很多，去晚了很多攤位的隊伍會排很長，領不到免費禮物。當天下午，孩子在蹦蹦床上和小伙伴們開心地玩耍，還親手繪製了免費的燈籠，拿到很多心儀的禮物，李先生則在攤位上買了美味的手工月餅，一家人盡興而歸。

天普市的張太太一家五口，在現場拍了一張全家福照片，並特意挑選了中秋背景。她說，現場攤位很多，好吃好玩的的應有盡有，疫情兩年多，中秋節都沒有好好度過，現在終於感覺正常的生活回歸了， 「昨天活動第一天我們也來了，人太多，孩子排了很長的隊伍，很幸運最後三個免費燈籠被我們領到了。 」

中秋佳節對於華人來說是一個團圓的日子，月圓人圓，但因為兩年多的疫情阻隔，很多南加華人無法回國與親人團聚。能在這裡度過一個熱鬧的中秋佳節，看著五彩繽紛的燈籠，讓年幼的孩子體驗傳統的中華文化，別有一番意義。

王女士說自己在小紅書上看到這個嘉年華活動，一家人特意趕了過來。王先生認為，中秋節對華人來說是一個非常特別的節日，他希望在這里長大的兩個孩子能了解華人文化， 「這兩天孩子聽了很多關於中秋節的故事，也做了不少跟中秋有關的手工，在美國很難感受到中國的傳統節日，今天能參加一個中秋主題的嘉年華活動，感受現場濃厚的氣氛，非常有意義。」

正在天普市公園廣場舉辦的「嗨中秋園遊嘉年華」活動，現場人員眾多，民眾停車時需多加註意，不要停在紅線上，天普市警察局執法嚴格，同時，緊挨著活動場地的Golden West 路上有些車位，專門為活動攤位上貨、卸貨提供，也不能停車。

中秋節是燈籠的世界，活動現場到處可見特色燈籠。（記者邵敏／攝影）
中秋節是燈籠的世界，活動現場到處可見特色燈籠。（記者邵敏／攝影）
11日嘉年華活動一開場，遠近城市不少民眾就已經來到現場，十分熱鬧。（記者邵敏／攝...
11日嘉年華活動一開場，遠近城市不少民眾就已經來到現場，十分熱鬧。（記者邵敏／攝影）

天普 華人 疫情

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