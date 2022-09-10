嗨中秋 唯爾傑夫藝術中心 兒童成人合唱 歌聲溫馨喜樂

唯爾杰夫科技藝術中心在10日的世界日報嗨中秋嘉年華上表演多種不同組合的歌唱，美妙歌聲為現場帶來節日的中秋佳節的溫馨和喜樂。（記者楊青/攝影）

華人歌唱家王澤輝（Jeff Wang）創辦的「唯爾杰夫科技藝術中心」，在本報嗨中秋嘉年華表演多種不同組合的歌唱，美妙歌聲為現場帶來節日的溫馨和喜樂。

唯爾杰夫科技藝術中心創辦人兼藝術總監、著名男高音歌唱家王澤輝表示，五年前成立學校後，每年都參加世界日報舉辦的活動。該校注重少兒成人的藝術與科技雙重發展，藝術部門有交響樂 團，合唱團和拉丁舞，科技中心有電腦編程，科技工程等課程。此次嘉年華，參與演出的有小朋友合唱、成人合唱，還有交響樂團、拉丁舞團表演，並特意為慶祝中秋節準備兩首英文歌曲。

目前該藝術中心在羅蘭岡、鑽石吧有兩個校區，學生有百人左右，並有成人合唱團、青年合唱團和兒童合唱團。王澤輝是洛杉磯歌劇院唯一的亞裔演員 及助教丶國際聲樂教師協會會員和大學聲樂系教授。