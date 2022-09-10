嗨中秋武術表演 拳棍刀鞭 針穿玻璃 重磅喝彩

少林寺第34代武僧釋延輝還現場表演「針穿玻璃 」等絕學，用一根不起眼的繡花針，穿過堅硬無比的玻璃，並在玻璃另一邊放一個氣球，當針穿透玻璃時，氣球就會瞬間破碎，讓全場觀眾嘆爲觀止。（記者楊青/攝影）

嗨中秋嘉年華，得到南加州 十多個藝術團體共襄盛舉，吹拉彈唱好戲連台。世紀舞蹈社、少林功夫院、天普 市土風舞社、唯爾傑夫科技藝術中心、星工廠、炫武功夫、福爾摩沙小分隊、YG舞蹈工作室、元極舞蹈社、藍月亮肚皮舞蹈社等團體，在兩天的慶會中奉獻現代舞、中國少林功夫、土風舞、中國民族舞蹈、肚皮舞和少年兒童才藝表演等精彩節目，令觀眾目不暇接。

少林功夫院30多位小朋友，10日下午表演了小洪拳、連環拳、少林棍、梅花刀等傳統少林武術，獲得全場數千觀眾重磅喝彩，這些五至15歲的孩子們精神抖擻，意氣風發，吸引全場的家長們照相和錄影。九節鞭和雙節棍，給觀眾帶來視覺上的震撼。少林寺第34代武僧釋延輝還現場表演「針穿玻璃 」等絕學，用一根不起眼的繡花針，穿過堅硬無比的玻璃，並在玻璃一邊放一個氣球，當針穿透玻璃時，氣球就會瞬間破碎，讓全場觀眾嘆爲觀止。

2012年成立的少林功夫院，由少林寺第34代武僧釋延輝創辦。釋延輝解釋，繡花針是古代一種暗器，穿透玻璃其實不是很難，只是基本功，難的是要指哪打哪，精準地把暗器打到一個既定目標，這是速度與力量的完美結合。他表示，中國少林博大精深，到海外發揚光大。