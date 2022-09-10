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趙美心等華人領袖支持貝斯競選洛杉磯市長

記者王若然／洛杉磯即時報導
民選官員、華人組織召開記者會對貝斯表達支持。（記者王若然／攝影）
民選官員、華人組織召開記者會對貝斯表達支持。（記者王若然／攝影）

國會眾議員趙美心，加州眾議員方樹強，加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）以及中華會館等華人組織10日舉辦記者會，支持正在競選洛杉磯市市長的國會眾議員貝斯（Karen Bass）。

趙美心說，貝斯是她在國會並肩作戰的好夥伴。在趙美心提出「婦女保護法案」（Women Protection Act）時，貝斯第一個站出來表示支持。近三年來，亞裔在疫情中受到前所未有的仇亞攻擊。當國會起草反仇亞犯案，呼籲停止仇恨亞裔時，貝斯也堅定不移地站在亞裔身後。趙美心說，貝斯在保障寄養家庭青年權益和維護疫情中少數族裔權益做出了巨大貢獻，書寫了歷史。

方樹強介紹說，貝斯在促進少數族裔權益以及推動教育資源公平上做出了巨大努力。他說，貝斯是洛杉磯市長的不二人選，他呼籲民眾出來投票支持貝斯。

邦塔介紹說，作為加州總檢察長，他工作的重心是公共安全。加州70%的暴力案件都與槍枝有關。他相信在貝斯當選洛杉磯市議員後，會加強槍枝管理，打擊幽靈槍，提升公共安全。

洛杉磯同源會（CACA-LA Lodge）副會長阮桂銘介紹說，貝斯是在洛杉磯長大的，「我稱她為華埠的領養女兒。」貝斯不僅主動讓華人了解她，還傾聽亞裔的聲音。她說，「貝斯的勝利就是AAPI的勝利。」

中華會館資深顧問馬樹榮呼籲選民出錢出力，在11月期中選舉時投票給貝斯。

貝斯介紹了她對提升亞裔權益的政見。首先會增加執政隊伍中亞裔人數，保障亞裔的聲音被聽見。此外，亞裔比較重視社會安全，她會著重提升治安，並增加洛市警局的亞裔警員。第三，會促進華埠及亞裔商業的繁榮和發展。

對於目前洛市最令人頭疼的遊民問題，貝斯認為應該立刻為遊民安排住處。她說，門鑰匙計畫是個好的開始，她將確保這些計畫持久進行，讓更多遊民有房住。對於仇亞行為，貝斯表示，除了對不法行為的懲罰外，還要更積極地教育公眾，讓他們認識仇恨犯罪罪責嚴重，民眾應該勇敢舉報以及保護好自己等。

貝斯表示，她也聽說了華埠國泰老人公寓的紛爭。她認為，老人沒有良好的居住環境就是對老人的虐待，她將於近期拜訪國泰老人公寓了解情況，並盡一切努力保障他們的權益。

中華會館主席鄺松齢、華埠服務中心執行長伍競群也到場，支持貝斯競選洛杉磯市市長。

貝斯於6月市長初選獲得支持度第一名，將於11月與地產大亨卡魯索（Rick Caruso）決選。目前貝斯已經獲得拜登總統（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）的公開背書。卡魯索自己砸錢競選，初選經費比其他所有候選人加起來還多。

洛杉磯市市長候選人貝斯。（記者王若然／攝影）
洛杉磯市市長候選人貝斯。（記者王若然／攝影）
國會議員趙美心，加州眾議員方樹強等官員及華人組織表達對貝斯的支持。（記者王若然／...
國會議員趙美心，加州眾議員方樹強等官員及華人組織表達對貝斯的支持。（記者王若然／攝影）

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