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世報嗨中秋嘉年華登場 吃喝玩樂一起來

記者楊青/天普市即時報導
洛杉磯世界日報和天普市聯合舉辦的嗨中秋園遊嘉年華，現正隆重登場當中。天普市府前的茶花公園廣場，吃喝玩樂等你和全家一起來嗨！(記者楊青/攝影)
洛杉磯世界日報和天普市聯合舉辦的嗨中秋園遊嘉年華，現正隆重登場當中。天普市府前的茶花公園廣場，吃喝玩樂等你和全家一起來嗨！(記者楊青/攝影)

洛杉磯世界日報天普市府聯合舉辦的「嗨中秋園遊嘉年華」，現正熱鬧進行中。天普市府前的茶花公園廣場，現場八大區塊上百餘個攤位，提供民眾吃喝玩樂，滿街飄香；舞台上歌舞連場，歡快零間斷。快來走一走，甜蜜快樂全都有。彩燈高懸、彩光齊放，孩子們自己畫燈籠，免費月餅品嘗，持續全天的歌舞表演，還有一波接一波的抽獎和好禮，好戲連台，熱鬧紛呈，不要錯過了。

凡當天參加園遊會者，進場就送抽獎券，有機會抽中大小獎品及百元禮物卡。在兩天的園遊會中，有特色亮點的「拍照打卡區」，燈籠彩繪區，養生保健講座，特價商品區，各地風味美食區、免費月餅拼盤大賞，以及主舞台上的各種精彩表演，場內有五十多個攤位，使與會者全家人高高興興過中秋。

世界日報「嗨中秋園遊嘉年華」活動，周六中午12時至晚上10時舉行， 下午的開幕儀式之後，6:15pm有貴賓致賀詞及頒奬；7:00pm 舉行點燈儀式及大月餅拼盤品嚐等活動。周日星期天中午12時至晚上9時繼續舉辦。

今年是世界日報第三度聯手天普市和華洋民眾一起歡慶中秋佳節，也是疫情之後世界日報首次舉辦的中秋大型遠游慶會，讓不同族裔民眾一起分享中華文化和傳統節日的快樂。包括聯邦眾議員、加州眾議員、地方市議員和世界日報社長于趾琴等，齊向華洋民衆問候中秋，共慶佳節。

園遊會地點：Las Tunas Dr. Golden West Ave.和Kuffman Ave.之間段，天普市茶花廣場前。

洛杉磯世界日報和天普市聯合舉辦的嗨中秋園遊嘉年華，現正隆重登場當中。天普市府前的...
洛杉磯世界日報和天普市聯合舉辦的嗨中秋園遊嘉年華，現正隆重登場當中。天普市府前的茶花公園廣場，吃喝玩樂等你和全家一起來嗨！(記者楊青/攝影)
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洛杉磯世界日報和天普市聯合舉辦的嗨中秋園遊嘉年華，現正隆重登場當中。天普市府前的茶花公園廣場，吃喝玩樂等你和全家一起來嗨！(記者楊青/攝影)
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洛杉磯世界日報和天普市聯合舉辦的嗨中秋園遊嘉年華，現正隆重登場當中。天普市府前的茶花公園廣場，吃喝玩樂等你和全家一起來嗨！(記者楊青/攝影)
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洛杉磯世界日報和天普市聯合舉辦的嗨中秋園遊嘉年華，現正隆重登場當中。天普市府前的茶花公園廣場，吃喝玩樂等你和全家一起來嗨！(記者楊青/攝影)

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