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「嗨中秋園遊嘉年華」開幕 吃喝玩樂正在進行

天普市訊
世界日報社長于趾琴（右一）向天普市市長及全體市議員致贈感謝狀。（採訪團隊）
世界日報社長于趾琴（右一）向天普市市長及全體市議員致贈感謝狀。（採訪團隊）

9月10日（星期六）是2022中秋佳節，洛杉磯世界日報天普市政府聯合舉辦「嗨中秋園遊嘉年華」中午盛大開幕，歡迎四方來客各界朋友一起來到天普市公園，快快樂樂享樂不一樣的中秋佳節。

影音：世界日報採訪團隊

當天參加園遊會者，進場就送抽獎券，有機會抽中大小獎品及百元禮物卡。在兩天的園遊會中，有特色亮點的「拍照打卡區」，燈籠彩繪區，養生保健講座，特價商品區，各地風味美食區、免費月餅拼盤大賞，以及主舞台上的各種精彩表演，使與會者全家人高高興興過中秋。

世界日報「 嗨 中秋」園遊會，周六中午12時至晚上10時，2:30pm開幕儀式；6:15pm有貴賓致賀詞及頒奬；7:00pm 舉行點燈儀式及大月餅拼盤品嚐等活動。星期天11日中午12時至晚上9時繼續。地點：天普市公園(Temple City Park天普市政府正對面)，5935 Golden West Ave., Temple City。本周末兩天內，天普公園燈籠高懸、華燈齊放，讓今年中秋節熱鬧又歡喜。

中秋園遊會詳情可參考世界日報宣傳廣告，或電323-268-4982轉分機600洽詢。

世界日報/天普市府中秋園遊會開幕。（採訪團隊）
世界日報/天普市府中秋園遊會開幕。（採訪團隊）
世界日報社長于趾琴歡迎四方來客。（採訪團隊）
世界日報社長于趾琴歡迎四方來客。（採訪團隊）
兒童開心家長開懷閤家歡樂。（採訪團隊）
兒童開心家長開懷閤家歡樂。（採訪團隊）
特色風味小吃烤串大受歡迎。（採訪團隊）
特色風味小吃烤串大受歡迎。（採訪團隊）

天普 世界日報 洛杉磯

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