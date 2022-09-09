華女停車場被搶包 丟失證件數千現金

艾爾蒙地市華商公司較多的一個購物停車場，近日一名華女上車時遭搶高檔包包，丟失重要證件和可觀現金。（記者啟鉻／攝影）

南加華人 聚居城市再次發生搶案及其它各類案件，有華人女性在停車場上車時，遭歹徒搶劫，僅被搶現鈔就有數千元。遭搶女子還不忘提醒華人「出門時，真的要隨時當心。祝大家在洛杉磯生活都平平安安。」

據來自南加聖蓋博谷東區民間維安團體「社區治安人人有責」（TACF）群組發出的一則警訊，稱近日一名華人女性在停車場遭遇搶劫。案發地點在艾爾蒙地市（El Monte）一個華商較多廣場。根據艾爾蒙地市警局值班警官科賓（Roger Cobian）確認，這起搶案發生在9月6日午後約12時30分，位於市區鮑德溫街4300號街區一處商業廣場。另據了解，該群組成員只是轉發，並非受害者本人。

科賓表示，受害者上車時，將高檔包包放在副駕駛座位上，待關上車門準備發動汽車時，一名歹徒猛地打開副駕駛座位旁車門，將該女子包包搶走。警方表示，歹徒年齡20歲至25歲，西裔。搶匪得手後迅速駕車逃離。由於作案動作太快，令受害者一時反應不過來。科賓說，受害者被搶包包內有現金3000元，加上其它貴重物品，損失至少6000元。警方並未透露嫌犯是否已被拘捕。

受害者將遭搶經歷發到社交媒體，她描述，上車不到一分鐘，車門被打開，歹徒將放在座椅上的包包搶走。嫌犯上車就跑了。她的心情很差，包內有很重要的個人證件，包括身分證和美國護照。她發帖目的就是要提醒大家警惕搶匪。

她說，案發後很慌亂，甚至想不起自己老公的手機 號。她很感激華人商家，工作人員幫她尋找丟失手機定位，成功在警方協助下找回兩支手機。她慶幸至少將手機找回，尤其是自己沒有受傷，算是不幸中的大幸。

受害女子表示，現在華人區每隔兩三天就有案件上報，還有未報告的案件。華人區使歹徒認為很容易得手，而且一旦作案，多有斬獲，所以這些壞人已經在華人區食髓知味。警察 說每天要接報近百起類似案件，根本無法處理，只能給事主一個案件號，可以去辦理新證件。她抱怨，不是警察的錯，是加州政府的問題。法律已經名存實亡，政策跟法律都歪七扭八。她還說，案發報警後，雖然警察到場，但也是無可奈何。最後，該受害女再次提醒大家，出門時真的要當心，祝大家在洛杉磯生活平平安安。

華人安保專家Tony Lee表示，推測這位女性受害者在商場購物時，可能暴露了自己財物且讓歹徒盯上了，或者受害者的包包很高檔，也會成為搶劫目標，所以歹徒跟蹤她到停車場作案。需要提醒的是，車輛的電子鑰匙有兩套開門設置，既可以設置為只開駕駛座位的車門，也可以設置一次開四個車門。所以為了避免意外發生，外出時開車門，應設置為只開靠駕駛座位車門，其它車門依舊鎖緊，這樣會更安全些。