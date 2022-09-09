感謝傳統僑社支持中華民國 僑委會提服務工作三原則

童振源委員長在全美各地中華會館、中華公所聯誼會第37屆年會專題演講。（僑務電子報）

為感謝傳統僑社認同中華民國 、支持自由民主臺灣，並為凝聚僑心、深化僑胞與臺灣之連結，僑委會擴大推動多元服務與合作互惠的傳統僑社工作，並在僑務電子報特別設立「中華會館/中華公所」專區（ https://CCBA.Taiwan-World.Net ），以提高傳統僑社與僑領之能見度，彰顯傳統僑社及僑領優良事蹟及對中華民國臺灣之貢獻。

僑委會委員長童振源於9月8日在全美各地中華會館、中華公所聯誼會第37屆年會進行專題演講指出，在傳統僑社服務工作上，僑委會秉持三大原則，第一，「擴大服務傳統僑社與僑胞」，僑委會不僅設立全球僑胞服務數位平臺，也成立傳統僑社服務平臺，包括整合海外駐點成立政策協調與服務小組、成立各地數位總機及傳統僑社聯繫之群組、並赴傳統僑團辦理僑務工作說明會，加強與傳統僑社之聯繫與服務。

第二，「深化傳統僑社與臺灣連結」，增進傳統僑社青年學習華語文、認識並實地體驗臺灣豐富多元文化與政經發展現況之機會，促進對民主臺灣之瞭解與認同，更可深化渠等與臺灣連結，達成共同壯大僑界與中華民國臺灣之政策目標。

第三，「鏈結臺灣經貿及科技，創造與共享發展成果」，透過互補互惠，讓僑界扮演合作夥伴的角色，協助臺灣產業拓展國際市場，同時協助傳統僑社與僑胞鏈結臺灣產業鏈、研發、技術、產學合作與人才優勢，促進傳統僑社及僑胞茁壯發展。

童振源強調，傳統僑界自動自發，齊心合力爭取各國主流社會支持，協助臺灣參與各項國際組織，是中華民國推展外交的重要助力；僑委會將繼續遴聘傳統僑社優秀僑領擔任僑務委員、僑務榮譽職及運用僑委會各項榮譽獎章激勵制度，表揚優秀傳統僑社僑領及第二、三代青年在當地之卓越表現及長期堅定支持中華民國，並繼續倚仗他們的力量服務傳統僑社與壯大中華民國臺灣。