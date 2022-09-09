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迪士尼米奇小鎮改建 2023全新重開

洛杉磯訊
迪士尼米奇小鎮（Mickey's Toontown）模型（推特）
迪士尼米奇小鎮（Mickey's Toontown）模型（推特）

在安那罕會展中心（Anaheim Convention Center）D23 博覽會期間，迪士尼樂園Disneyland）推出了米奇小鎮（Mickey's Toontown）的比例模型，詳細說明了改造計劃。

重新構想的米奇小鎮，包括首個以米老鼠為主題的遊樂設施和兒童乾濕遊樂區，小鎮核心將是 El Capitoon 劇院，它是佛羅里達州迪士尼好萊塢城中米奇和米妮极速鐵路（Mickey and Minnie’s Runaway Railway ）的入口。极速鐵路將引領乘客進入米老鼠最新卡通短片「完美野餐」（Perfect Picnic）的動畫世界。劇院大廳展覽將展示來自卡通世界的道具和服裝，包括高爾夫球桿、碼數標記和 1941 年由米奇和布魯托（Pluto）主演的「Canine Caddy」電影海報。

Toontown 入口附近的 Centoonial 公園噴泉互動水上游樂區將在白天和晚上定時表演，噴泉盆中的蛤蜊、花朵和卡通魚的嘴裡會噴出水來，米奇將在噴泉頂部以高舉米妮的姿勢出現。Cafe Daisy 將成為新的飲食餐區。此外，以布魯托（Pluto）為主題的 Good Boy Grocers Market 將出售外帶飲料和小吃。

在卡通城的另一邊，高飛屋（Goofy's House) 和唐老鴨船將成為新的兒童遊樂區。Goofy's House 將被重新改造為糖果製作店，唐老鴨船則稱為水上遊樂園區。草地遊樂區中間特別種下了一棵夢想樹，靈感來自迪士尼創始人華特迪斯尼（Walt Disney），在他的家鄉密蘇里州馬瑟琳 (Marceline) 曾經夢想過的那棵樹。

Toontown中的Roger Rabbit’s Car Toon Spin和the Gadget Go Coaster仍將保留。過山車將煥然一新，並可能有一個新的名稱和背景故事。 米奇和米妮之家也將作為見面會合影地點回歸。

迪士尼將在2022年暫時關閉南加橙縣迪士尼樂園裡的米奇小鎮（Mickey’s Toontown）以便重建，新園預計在2023年初與民眾見面。

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