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加州房租普遍上漲 唯獨這類公寓租金下跌

記者邵敏／洛杉磯即時報導
加州房屋平均租金都在迅速上漲，只有一居室公寓房租在下降。（記者邵敏／攝影）
加州房屋平均租金都在迅速上漲，只有一居室公寓房租在下降。（記者邵敏／攝影）

加州各大城市的房屋平均租金都在迅速上漲，無庸置疑。但是，有一種特定類型的房屋租金實際上正在下降，那就是一居室公寓（one-bedroom apartment），少數城市的租金下降比例令人意外。

據「公寓搜索引擎和在線市場」網站 Rent.com 的數據，加州城市的房屋租金逐年增長。以洛杉磯為例，工作室（studio） 和兩居室的平均租金比去年上漲 4%，三居室上漲3%，數據表明，今年洛杉磯公寓的平均租金在 2262 元至 5095 元之間。

然而，很多城市一居室公寓的租金卻正在下降。在洛杉磯，這種房屋類型的租金比去年下降 15% 以上。 Rent.com 解釋說，總體來看，洛杉磯一居室租金平均上漲 3%，但值得注意的是，這包括所有不同類型房屋的一居室租金，而不僅是公寓。Apartment Guide 和 Rent.com 的高級執行編輯 Brian Carberry 指出，「洛杉磯出租的獨幢房屋、聯排別墅（townhouse）和康斗（condo）的價格高於公寓 （apartment），因此推動了房租整體平均水平的上漲。」

如果你正在尋找一間單臥室公寓，今年就比較走運，因為租金下降不僅出現在洛杉磯，北加州的一些城市一居室公寓房租也類似。舊金山的一居室公寓租金比去年下降約 1%，聖馬刁（San Mateo）、密爾比達（Milpitas）、東灣核桃溪市（Walnut Creek）、阿拉米達（Alameda）和瓦卡維爾（Vacaville）都經歷類似的價格下跌。

在南加州，范杜拉（Ventura）、卡邁利洛（Camarillo）、爾灣（Irvine）、杭廷頓灘（Huntington Beach）和伍蘭岡（Woodland Hills）的一居室公寓租金下跌 3-17%。跌幅最大的是佛萊斯諾（ Fresno），下降28.35%、長堤（Long Beach）下降24.36%， 聖他克拉拉（Santa Clara）下降19.97%。

重要的是，這些房租下降僅適用於一居室公寓的租金，其他租賃類型不受跌幅影響，而在一些主要的都會區城市，比如巴沙迪那（Pasadena）、布班克(Burbank)、沙加緬度(Sacramento)、聖荷西(San Jose)、奧克蘭(Oakland)並沒有出現類似跌幅，這些城市的一居室公寓都在上漲。由此可見，各城市的房屋租金價格不盡相同，如果在一些價格便宜的城市居住，就會比較幸運，同時也再次證明這句格言：地點位置最重要。

租金 洛杉磯 加州

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